Російський "Орлан" йому програє: у чому унікальність українського БпАК Raybird

Україна вдосконалює виробництво дронів. Для українських військових створено БпАК Raybird – це безпілотний авіаційний комплекс, який здатен працювати за будь-якої погоди. Цей дрон зокрема був застосований під час Курської операції для коригування ударів по мостах і переправах росіян через річку Сейм.

Роман Княженко, СЕО авіаційно-виробничої компанії Skyeton, в етері 24 Каналу озвучив, що таких операцій Raybird здійснив сотні, а то й тисячі. Він розповів про характеристики цього літального апарата і про те, чим він відрізняється від подібного собі російського "Орлана".

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Чим особливий Raybird

Унікальність української "пташки" Raybird полягає в тому, що, маючи компактні розміри, цей БпАК має можливості як у великих безпілотних систем, які зазвичай в 4 – 5 разів більші.

Цей БпАК може триматися в повітрі понад добу, виконувати місії на відстані понад 150 кілометрів від місця зльоту. Співвідношення розмірів та періоду польоту дає змогу виконувати унікальні завдання, коли ми працюємо в тилу ворога, знаходячи найболючіші його місця,

– зазначив Княженко.

Відмінності Raybird від російського "Орлана"

Якщо порівнювати цей вид української техніки з ворожими, то йому подібним є російський БпЛА "Орлан". Княженко зауважив, що "Орлан" використовується в дуже вузькому секторі через обмежені можливості, однак таких дронів у противника дуже і дуже багато.

"Російський "Орлан" програє Raybird майже по всім ТТХ. Єдине в чому виграє "Орлан" – це в кількості цієї техніки на фронті. У всьому іншому цей БпЛА є гіршим за наш Raybird. Він не є багатофункціональним, хоча нині це дуже важливо, аби була змога використовувати техніку в різних операціях", – пояснив Княженко.

Технологічні перегони

СЕО авіаційно-виробничої компанії Skyeton розповів, що працює над розробками, які дозволяють функціонувати Raybird в умовах дії ворожих систем РЕБ, але ворог не спить і потім намагається адаптувати їх відповідно до цих розробок.

Потім ми знову займаємося тим, щоб літальний апарат міг працювати в цих умовах. Це така нескінченна історія, ці перегони не закінчаться ніколи,

– спрогнозував Княженко.

З його слів, Raybird здатен працювати в усіх умовах, навіть, якщо потрапляє в ситуацію, коли ворожа система РЕБ виявляється сильнішою за українську розробку. Тоді передбачений алгоритм дій, який дозволяє безпечно повернути цей БпАК на місце свого базування, аби уникнути його втрати чи пошкоджень.