Які події українці назвали головними в Україні та світі у 2021 році
31 грудня 2021 , 23:00Читать новость на русском
Рік, що минає був сповнений важливими подіями як в Україні, так і далеко за її межами. Українці підбили підсумки 2021 року та розповіли, чи були вони щасливі.
Усі відповіді зібрав фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з Центром Разумкова.
Важливо Третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів – соцопитування
Головні події в Україні у 2021 році
Найважливішими подіями 2021 року українці вважають:
- пандемію коронавірусу – 6,5%,
- 30-річчя незалежності України – 6,3%,
- вакцинацію від COVID-19 – 5,9%.
Також жителі нашої країни віднесли до важливих подій:
- відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – 4,4%,
- розслідування операції із затримання членів ПВК Вагнера – 3,8%,
- закон про відкриття ринку землі – 3,7%,
- загрозу вторгнення Росії – 3 %,
- війну – 2,8%.
Ключові події в Україні у 2021 році / Дані фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва
Ключові події, що трапилися у світі у 2021 році
Щодо світових подій, то тут жителі України відзначили:
- пандемію коронавірусу 12,1%,
- обрання нового канцлера Німеччини 6,6%,
- прихід Талібану до влади в Афганістані та виведення військ США з республіки 6,5%,
- переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна 5,6%,
- вибори у США 4,8%,
- COVID-вакцинацію 4,5%,
- міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі 2,5%,
- події у Білорусі 1,9%,
- загрозу вторгнення Росії 1,6%,
- переговори Байдена та українського лідера Володимира Зеленського 1,2%,
- війну 1,1%.
За підсумками 2021 року більшість українців – 46% – заявили, що були щасливі. Натомість зовсім нещасливі були 8%.
Що відомо про дослідженняОпитування проводилося з 17 по 22 грудня 2021 року у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Загалом опитали 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки складає 2,3%.
Це цікаво – підсумки 2021 року: дивіться відео