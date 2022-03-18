Які послуги зараз не працюють в Дії

Загалом у Дії близько 80 послуг, деякі з них зараз зупинені. Втім, частина з них постійно перезапускається.

Детальніше про це розповів Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри. Він поспілкувався із журналістами 24 каналу в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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Що стосується послуг, які відключені, то зараз це:

реєстрація місця проживання. Оскільки на період воєнного стану ця послуга в принципі недоступна людям.

податкові послуги. Чекаємо, коли податкова сповістить нас, що вони готові зі свого боку технічно продовжувати обслуговування цих сервісів. І тоді ми одразу їх повернемо назад.

Це було однією з причин запуску єДокументу

Мстислав Банік пояснив, що відключення реєстрів дійсно було однією з причин запуску єДокументу. Однак, зараз вже всі доступні людям документи у застосунку продовжують функціонувати.

Тобто паспорти, студентські, водійські документи, податковий номер і свідоцтво про народження дитини вже працюють повноцінно.

Повне інтерв'ю з Мстиславом Баніком: дивіться відео