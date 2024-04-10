Не війна, не теракти: які проблеми справді турбують росіян і чи розуміють вони їхні причини

Російському суспільству байдуже на війну з Україною, на теракт у "Крокус Сіті Холі", на рейд російських добровольців. Їх турбує тільки реальне життя.

Які саме проблеми бентежать росіян і чи розуміють вони їхні причини, припустив у розмові з 24 Каналом експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Що найбільше турбує окупантів

Як зазначив колишній працівник СЗР Росії, для більшості росіян війни в Україні не існує. Це хвилює лише тих, хто безпосередньо бере участь в бойових діях та їхніх родичів. Для інших – це буденна новинна стрічка.

Окупанти навіть не солідарні з військовою операцією російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях. Навіть кажуть, що жителі прикордонних областей потерпають, бо самі винні, мовляв, "якби жили далеко від України, таких проблем би не було".

Водночас проблема з гречкою та яйцями – це реальні проблеми, які люди бачать в магазинах, коли змінюються цінники. Вони відчувають інфляцію, а інфляція в Росії серйозна,

– наголосив Жирнов.

Уже третій рік поспіль російський бюджет працює з дефіцитом. Нестача складає від 3 до 8 трильйонів рублів.

Як у Росії з'явилася інфляція

За словами ексспівробітника КДБ, російське суспільство не розуміє, що інфляція виникла через війну з Україною, що Владімір Путін виділяє 40% держбюджету на розвиток військово-промислового комплексу. Так, люди, які працюють на військових підприємствах, отримують у два – три рази вищі зарплати, ніж раніше.

Втім, у такий спосіб з'являються "вільні гроші", які росіяни несуть на ринок, а там дедалі менше стає товарів. Річ у тім, що ціни збільшуються не через те, що Росія стала багатшою, а тому, що на ринку стало більше "незабезпеченої готівки".

Центральний банк Росії друкує "незабезпечені гроші". Ринок це відчуває. Ціни зростають, бо люди розуміють, якщо за грошима не стоїть цінність, то треба робити більший попит, щоб покрити відсутність цієї цінності,

– наголосив Сергій Жирнов.

У росіян проблема з головою

Жирнов стверджує, що у російського народу серйозні негаразди з мисленням. Вони не розуміють, що головна проблема не в тому, що ростуть ціни, а в тому, що Владімір Путін 25 років при владі. Все інше – похідне від цього. Те, що російський диктатор почав війну, зовсім не вигідно Росії ні геополітично, ні економічно.

"Останнім доказом проблеми російських голів стала повінь в Орську. Греблю збудували з г*івна й палок, вклали мільярд рублів, а відмили, мабуть, 2/3 від цієї суми. Коли люди зібралися на площі, вони кричали "Путін, допоможи". Росіяни звинувачують у всіх проблемах місцевих чиновників, хоча саме Путін їх призначив і вони йому підкоряються. Це абсолютний ідіотизм", – констатував Жирнов.

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