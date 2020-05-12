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Які ринки працюють в Києві: повний список

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Які ринки працюють у Києві з 10 травня 2020 – список продовольчих ринків
Які ринки працюють у Києві / atlas.meduza.io

У Києві деякі продовольчі ринки відновили повноцінну роботу. 24 канал пропонує ознайомитися зі списком ринків, які виконали протиепідемічні вимоги і відкрились.

У Києві 19 агропродовольчих ринків пройшли контроль Держпродспоживслужби, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

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Список продуктових ринків, які відкрилися в Києві

  • Торгівельний майданчик "Феофанівський", на вулиці Заболотного 48-А
  • Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", на вулиці Ізюмська, 1
  • ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", на вулиці Попудренка, 65
  • Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", на вулиці Попудренка, 90/2
  • КП "Володимирський ринок", на вулиці Антоновича, 115
  • ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1
  • Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", на вулиці Чорнобильська, 16/80
  • КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2
  • Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", на вулиці Сверстюка, 3
  • Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", на вулиці Попудренка, 5
  • ТОВ "Путь", ринок Шлях, на вулиці Зодчих, 52/1
  • Ринок ПП "Колібріс", на вулиці Л. Курбаса, 6
  • Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38
  • ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", на вулиці Бальзака, 94
  • ПрАТ "Ринок "Нивки", на вулиці Щербаківського, 47
  • МПП "Турбота", на вулиці Туполєва, 13
  • ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", на вулиці Депутатська, 2
  • Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18
  • ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", на вулиці Юрія Іллєнка, 1

Умови, за яких будуть працювати ринки

Торгівельні майданчики мають надати працівникам засоби захисту. А також забезпечити масковий режим, дистанційну термометрію для відвідувачів і працівників.

Ринки зобов’язані забезпечити дистанцію у 3 метри між торговими місцями, дистанцію у 1,5 метри між відвідувачами. Працівники ринку мають проводити дезінфекцію поверхонь кожні три години.

На територію ринку не будуть допускатися люди, які мають ознаки ГРВІ.

За яких умов може працювати ринок інфографіка 24 канал
За яких умов може працювати ринок  / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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