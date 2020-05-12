Які ринки працюють в Києві: повний список

У Києві деякі продовольчі ринки відновили повноцінну роботу. 24 канал пропонує ознайомитися зі списком ринків, які виконали протиепідемічні вимоги і відкрились.

У Києві 19 агропродовольчих ринків пройшли контроль Держпродспоживслужби, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

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Список продуктових ринків, які відкрилися в Києві

Торгівельний майданчик "Феофанівський", на вулиці Заболотного 48-А

Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", на вулиці Ізюмська, 1

ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", на вулиці Попудренка, 65

Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", на вулиці Попудренка, 90/2

КП "Володимирський ринок", на вулиці Антоновича, 115

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1

Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", на вулиці Чорнобильська, 16/80

КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2

Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", на вулиці Сверстюка, 3

Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", на вулиці Попудренка, 5

ТОВ "Путь", ринок Шлях, на вулиці Зодчих, 52/1

Ринок ПП "Колібріс", на вулиці Л. Курбаса, 6

Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38

ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", на вулиці Бальзака, 94

ПрАТ "Ринок "Нивки", на вулиці Щербаківського, 47

МПП "Турбота", на вулиці Туполєва, 13

ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", на вулиці Депутатська, 2

Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18

ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", на вулиці Юрія Іллєнка, 1

Умови, за яких будуть працювати ринки

Торгівельні майданчики мають надати працівникам засоби захисту. А також забезпечити масковий режим, дистанційну термометрію для відвідувачів і працівників.



Ринки зобов’язані забезпечити дистанцію у 3 метри між торговими місцями, дистанцію у 1,5 метри між відвідувачами. Працівники ринку мають проводити дезінфекцію поверхонь кожні три години.



На територію ринку не будуть допускатися люди, які мають ознаки ГРВІ.