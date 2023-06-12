Вода спаде через 7 – 8 днів, – Кім назвав села, які опинилося у водяній пастці через підрив ГЕС

У Миколаївській області на тлі російського теракту на Каховській ГЕС покращується ситуація. Рівень води в річках спадає, однак у деяких селах ситуація все ще складна.

За прогнозами, через 1 – 2 дні рівень води в Миколаївській області повернеться до того, який був перед підривом Каховської ГЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише 24 Канал.

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Афанасіївка – не має сухопутного сполучення з Миколаївською областю

Найкритичніша ситуація залишається у Снігурівці, Афанасіївці та Нововасилівці. За словами Кіма, там потрібно приблизно 7 – 8 днів, щоб вода повернулася до норми.

Афанасіївка – це єдине село, яке не має сухопутного сполучення з областю,

– заявив очільник Миколаївської ОВА.

Втім, він додав, що розгорнуто штаб, який доставляє і перевозять людей на човнах. Кім запевнив, що люди забезпечені всім, чим потрібно.

На Миколаївщині заборонять купатися

Віталій Кім під час брифінгу розповів, про стан води у місцях підтоплень. За його словами, ситуація по хлоридах покращилася. Натомість ситуація погіршилася щодо кишкової палички.

Зараз буде заборонено купання скрізь, поки ситуація не стабілізується,

– сказав начальник Миколаївської ОВА.

Він додав, що також не можна буде продавати рибу з тих місць, де були підтоплення. Водночас Кім розповів, що Миколаївській області вдалося уникнути гірших наслідків.

Річ у тім, що в підтоплених районах не було кладовищ, скотомогильників, захоронення агрохімікатів тощо.

У Баштанському районі було підтоплено 9 артезіанських свердловин. Одна зі свердловин подає воду в місто й після забору води фахівці не побачили недоліків.

Відтак, Кім припускає, що через тиждень ситуація вирівняється. За його словами, у Миколаєві та Миколаївському районі з водою все добре.

. Станом на 12 червня унаслідок теракту на Каховській ГЕС відомо про 8 загиблих на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині. 42 особи вважаються зниклими безвісти, 7 з них – це діти.