Від NASAMS до САУ Gepard: Повітряні сили назвали, які західні ЗРК допомагають захищати небо
У Повітряних силах ЗСУ розповіли про підтримку західних партнерів. Там назвали, що Україна потребує більше сучасної зброї, аби захистити небо.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Герой України генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що Україна не залишилась наодинці, західні партнери активно допомагають нам протистояти агресору.
Дивіться також Готовий підкорити F-16 за три місяці замість трьох років, – льотчик Karaya про шлях в авіації
Яку зброю потребують українські військові
Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно працюють на нашу Перемогу,
– сказав він.
За даними Олещука, лише з 11 вересня 2022 року, знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та понад 610 іранських ударних дронів.
Наразі Україна очікує на отримання зенітних ракетних комплексів Patriot та SAMP/T-MAMBA, зазначив очільник Повітряних Сил. Він наголосив, що вони істотно посилять систему протиповітряної оборони нашої держави.
"Ми щиро дякуємо нашим союзникам за солідарність, фінансову, гуманітарну допомогу та санкції проти держави-терориста, за ту військово-технічну допомогу, яку уже надали наші партнери Україні. Але її замало! Нам потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів", – заявив Олещук.
За його словами, наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам. "Це сучасні багатоцільові літаки та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності. У значній кількості!", – додав Олещук.
Росіяни не мають достатньо далекобійних ракет
- Кількість масованих ракетних атак Росії по українських об’єктах зменшилась. Загарбники мають значно менше далекобійної зброї. Радянські ракети, які у них є, не високоточні. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
- Ігнат зазначив, що якби в окупантів була можливість запускати більшу кількість ракет, то вони б це робили. Наразі росіяни можуть собі дозволити тільки таку кількість, бо більшість такого озброєння вони вже використали.