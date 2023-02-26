Від NASAMS до САУ Gepard: Повітряні сили назвали, які західні ЗРК допомагають захищати небо

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про підтримку західних партнерів. Там назвали, що Україна потребує більше сучасної зброї, аби захистити небо.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Герой України генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що Україна не залишилась наодинці, західні партнери активно допомагають нам протистояти агресору.

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Яку зброю потребують українські військові

Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно працюють на нашу Перемогу,

– сказав він.

За даними Олещука, лише з 11 вересня 2022 року, знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та понад 610 іранських ударних дронів.

Наразі Україна очікує на отримання зенітних ракетних комплексів Patriot та SAMP/T-MAMBA, зазначив очільник Повітряних Сил. Він наголосив, що вони істотно посилять систему протиповітряної оборони нашої держави.

"Ми щиро дякуємо нашим союзникам за солідарність, фінансову, гуманітарну допомогу та санкції проти держави-терориста, за ту військово-технічну допомогу, яку уже надали наші партнери Україні. Але її замало! Нам потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів", – заявив Олещук.

За його словами, наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам. "Це сучасні багатоцільові літаки та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності. У значній кількості!", – додав Олещук.

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