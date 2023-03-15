ЗСУ потрібно шукати протидію, – Ігаль Левін пояснив, які тактики застосовують росіяни
За рік повномасштабної війни Росія здебільшого застосовувала дві ключові тактики ведення бойових дій – артилерійського валу та піхотних навал. Втім, останнім часом ворог намагається адаптуватися.
Нещодавно вони випробовували й перевіряли ефективність тактики малих піхотних хвиль. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик, старший лейтенант Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
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Тактики російської армії
Зокрема цю тактику випробовували за допомогою вагнерівців, які живими хвилями штурмували Бахмут і Соледар. Зараз вже й російське міністерство оборони почало вербувати зеків у в'язницях замість ПВК "Вагнера".
Це каже про те, що вони й далі намагатимуться реалізовувати цю тактику маленьких піхотних штурмових груп. Вони повільно прогризають українську оборону, і Генеральному штабу України потрібно знайти на це якусь відповідь,
– відзначає військовий аналітик.
Він підкреслює, що симетричної відповіді тут не існує. Адже Україна не може так само мобілізувати ув'язнених і так само кидати їх на штурми в рівнозначній кількості.
"Тобто на кожні 50 їхніх людей кидати 50 своїх, на кожних 500 їхніх кидати 500 своїх, а їхніх 5 тисяч – своїх 5 тисяч. Це неможливо – ні з етичної, ні з практичної точки зору", – заявив Ігаль Левін.
Ігаль Левін про тактики ворога на фронті: дивіться відео
Відтак Генеральному штабу ЗСУ потрібно терміново знайти вихід з цієї ситуації, адже ворог уже має обмежені успіхи на бахмутському та авдіївському напрямках.
Вони пов'язані саме з цими піхотними штурмовими групами. Певні засоби для враження цієї піхоти на полі бою повинні бути негайно реалізовані,
– резюмував офіцер армії оборони Ізраїлю.
Наслідки "військових тактик" Росії
Попри певне просування, тактика піхотних штурмів призвела й до величезних втрат Росії в живій силі й не тільки. Станом на ранок 15 березня ворог втратив:
- 161 тисяча 520 – особовий склад,
- 3 тисячі 492 одиниці – танки,
- 6 тисяч 799 одиниць – бойові броньовані машини,
- 2 тисячі 528 одиниць – артилерії,
- 502 одиниці – РСЗВ.
Натомість тактика артилерійського валу нашкодила більше Україні. Завдяки такій "військовій тактиці" Росія фактично зрівняла з землею цілу низку українських міст:
- Ізюм (Харківська область),
- Куп'янськ (Харківська область),
- Кремінна (Луганська область),
- Сєвєродонецьк (Луганська область),
- Лисичанськ (Луганська область),
- Попасна (Луганська область),
- Маріуполь (Донецька область),
- Волноваха (Донецька область),
- Мар'їнка (Донецька область),
- Лиман (Донецька область).
А ще багато менших міст і сіл. Нині Ізюм, Куп'янськ і Лиман вже звільнені від російської окупації, хоча життя там практично призупинилося. Щодо деокупації решти міст – саме над цим нині й працюють Збройні Сили України.