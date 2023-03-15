ЗСУ потрібно шукати протидію, – Ігаль Левін пояснив, які тактики застосовують росіяни

За рік повномасштабної війни Росія здебільшого застосовувала дві ключові тактики ведення бойових дій – артилерійського валу та піхотних навал. Втім, останнім часом ворог намагається адаптуватися.

Нещодавно вони випробовували й перевіряли ефективність тактики малих піхотних хвиль. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик, старший лейтенант Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

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Тактики російської армії

Зокрема цю тактику випробовували за допомогою вагнерівців, які живими хвилями штурмували Бахмут і Соледар. Зараз вже й російське міністерство оборони почало вербувати зеків у в'язницях замість ПВК "Вагнера".

Це каже про те, що вони й далі намагатимуться реалізовувати цю тактику маленьких піхотних штурмових груп. Вони повільно прогризають українську оборону, і Генеральному штабу України потрібно знайти на це якусь відповідь,

– відзначає військовий аналітик.

Він підкреслює, що симетричної відповіді тут не існує. Адже Україна не може так само мобілізувати ув'язнених і так само кидати їх на штурми в рівнозначній кількості.

"Тобто на кожні 50 їхніх людей кидати 50 своїх, на кожних 500 їхніх кидати 500 своїх, а їхніх 5 тисяч – своїх 5 тисяч. Це неможливо – ні з етичної, ні з практичної точки зору", – заявив Ігаль Левін.

Ігаль Левін про тактики ворога на фронті: дивіться відео

Відтак Генеральному штабу ЗСУ потрібно терміново знайти вихід з цієї ситуації, адже ворог уже має обмежені успіхи на бахмутському та авдіївському напрямках.

Вони пов'язані саме з цими піхотними штурмовими групами. Певні засоби для враження цієї піхоти на полі бою повинні бути негайно реалізовані,

– резюмував офіцер армії оборони Ізраїлю.

Наслідки "військових тактик" Росії

Попри певне просування, тактика піхотних штурмів призвела й до величезних втрат Росії в живій силі й не тільки. Станом на ранок 15 березня ворог втратив:

161 тисяча 520 – особовий склад,

3 тисячі 492 одиниці – танки,

6 тисяч 799 одиниць – бойові броньовані машини,

2 тисячі 528 одиниць – артилерії,

502 одиниці – РСЗВ.

Натомість тактика артилерійського валу нашкодила більше Україні. Завдяки такій "військовій тактиці" Росія фактично зрівняла з землею цілу низку українських міст:

Ізюм (Харківська область),

Куп'янськ (Харківська область),

Кремінна (Луганська область),

Сєвєродонецьк (Луганська область),

Лисичанськ (Луганська область),

Попасна (Луганська область),

Маріуполь (Донецька область),

Волноваха (Донецька область),

Мар'їнка (Донецька область),

Лиман (Донецька область).

А ще багато менших міст і сіл. Нині Ізюм, Куп'янськ і Лиман вже звільнені від російської окупації, хоча життя там практично призупинилося. Щодо деокупації решти міст – саме над цим нині й працюють Збройні Сили України.