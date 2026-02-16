Знищено понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 16 лютого
За кожен кілометр окупованої території Росія втрачає близько 170 солдатів. Президент Зеленський каже, що мета України – знищувати щонайменше 50 тисяч російських солдатів на місяць.
За словами міністра оборони Федорова, у грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими.
Скільки окупантів і техніки втратила Росія?
Втрати Росії у війні станом на 16 лютого / Фото Генштаб
Що відомо про останні успішні удари по окупантах?
Агенти "Атеш" вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі. Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.
Українські військові завдали ударів по російських об'єктах у Криму, Запорізькій та Донецькій областях, уразивши десантний катер, радіолокаційну станцію, вузол зв'язку та склад боєприпасів.
Сили оборони України у ніч проти 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області.
СБУ встановила новий рекорд дальності, вразивши Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від України. Удар дронами спричинив пожежу та пошкодження на установках, які впливають на переробку нафти.