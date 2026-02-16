Укр Рус
Знищено понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 16 лютого
16 лютого, 07:41
Анастасія Колеснікова

За кожен кілометр окупованої території Росія втрачає близько 170 солдатів. Президент Зеленський каже, що мета України – знищувати щонайменше 50 тисяч російських солдатів на місяць.

За словами міністра оборони Федорова, у грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими.

Скільки окупантів і техніки втратила Росія?

Втрати Росії у війні станом на 16 лютого / Фото Генштаб

Що відомо про останні успішні удари по окупантах?