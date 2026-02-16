Знищено понад тисячу окупантів разом із технікою: втрати Росії у війні на 16 лютого

За словами міністра оборони Федорова, у грудні Росія зазнала рекордних втрат – 35 тисяч військових убитими та важко пораненими.

Втрати Росії у війні станом на 16 лютого / Фото Генштаб

Агенти "Атеш" вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі. Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.

Українські військові завдали ударів по російських об'єктах у Криму, Запорізькій та Донецькій областях, уразивши десантний катер, радіолокаційну станцію, вузол зв'язку та склад боєприпасів.

Сили оборони України у ніч проти 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області.