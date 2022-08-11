Повістка – не квиток у зону бойових дій: які види документа існують

Якщо людині дали повістку, то це не означає, що її відправлять у зону боїв. Є різні види цього документа.

Для того, щоб зрозуміти, яка повістка може означати відправлення на фронт, слід розібратися у видах цього документа. Детальніше читайте в матеріалі 24 каналу.

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Які є види повісток

Для того, аби уникнути непорозумінь, необхідно знати що, існують такі види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних.

Повістка-направлення на проходження медичної комісії.

Повістка-призов на строкову військову службу (зараз не видається).

Повістка мобілізаційного розпорядження, її ще називають "явка з речами".

Хто та де може роздавати повістки

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко розповіла, що вручити повістку можуть як співробітники військкомату, так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

"Як правило, вручення повістки відбувається за участі співробітників військкомату та представника поліції. Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тобто, вони можуть видаватися у громадських закладах, на робочих місцях, у будинках тощо", – зауважила адвокатка.

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