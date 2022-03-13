Які ж орки тупі, – Кім розповів, як окупанти епічно отримали "на горіхи" від ЗСУ на 3 напрямках

Російські загарбники ніяк не можуть захопити Миколаїв. На всіх напрямках вони отримують відсіч ЗСУ та відступають або здаються.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що російські орки насправді дуже тупі.

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За його словами, українські захисники рухаються по всіх напрямках, водночас окупанти поводяться по-тупому.

Які ж вони тупі. Це просто катастрофа. Орки, вони і в Африці орки. Вони сюди пішли – отримали "мзди", вирішили обійти – і там отримати "мзди". У третій бік пішли – і там отримають "мзди",

– пожартував Кім.

Віталій Кім про тупих орків: дивіться відео



Додамо, що 13 березня російські окупаційні війська продовжили обстріл житлових кварталів Миколаєва. У результаті обстрілів в одному з мікрорайонів міста загинули дев’ять людей, ще 13 отримали поранення отримали.

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