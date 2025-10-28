24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Як зміниться ситуація на фронті з приходом зими?

Зима насувається на Україну. Вона змінить те, як воюють обидві сторони.

Очікуються дощі, хмарність та посилення холодів. Це означає менше дронів у небі та більше можливостей для транспортних засобів безпечно рухатися дорогами поблизу прохідної лінії фронту. Але це також означає умови для військ на місцях будуть ще складнішими.

Для росіян неминуче зменшення використання безпілотників може спонукати командирів розгорнути ще більше танків та бойових машин піхоти. Для українців шляхи постачання до найвразливішого міста на лінії фронту – Покровська в Донецькій області – можуть стати трохи безпечнішими.

Однак і російська, і українська піхота опиняються у ще гіршому стані, тремтячи від холоду у багнистих окопах і пробираючись крізь все глибшу зимову багнюку.

Погода змінилася на початку жовтня. Не випадково, саме тоді російські польові армії навколо Покровська нарешті розгорнули сотні, якщо не тисячі, танків та іншої бронетехніки, яку вони накопичували більшу частину цього року.

Важкі транспортні засоби надзвичайно вразливі до крихітних вибухонебезпечних дронів, які літають по всій лінії фронту. Усе, що зменшує частоту вильотів дронів – наприклад, погана погода, яка збиває дрони з курсу та затьмарює їхні датчики – є благом для екіпажів транспортних засобів.

"Російські війська намагаються здійснювати механізовані атаки за погодних умов, несприятливих для операцій безпілотників, тоді як українські війська відбивають їх", – зазначила проукраїнська Команда розвідки конфліктів.

На початку жовтня погода була поганою, але, можливо, недостатньо. Попри хмарність, українські безпілотники виявили та за допомогою артилерії й мін зупинили всі чотири основні російські механізовані атаки навколо Покровська.

"У нас жахливі погодні умови. Але нам все ж вдалося знайти можливість", – повідомив український оператор безпілотників Kriegsforscher після того, як 9 жовтня допоміг знищити 16 російських транспортних засобів.

Однак з настанням зими становище росіян може покращитися.

"Дощ і туман заважають українським розвідувальним БпЛА завчасно виявляти колони російської бронетехніки", – пояснила Команда розвідки конфлікту.

Якщо більшій кількості російської бронетехніки вдасться пройти через широку зону ураження дронів і висадити піхоту на українську територію, то росіяни, можливо, зможуть пришвидшити свій повільний темп просування навколо Покровська у листопаді.

Що це означає для України?

Та не все так погано для України. Та сама погода, яка приховує російські танки від українських дронів, також приховує українські вантажівки з постачанням від російських дронів.

Це особливо важливо для українських вантажівок, які намагаються проїхати на південь до Покровська повз 40-кілометровий російський фронт, який росіяни вирізали собі з українських ліній оборони поблизу села Добропілля ще в серпні.

"Дощ і туман можуть дозволити Збройним Силам України безпечніше використовувати дорогу поблизу Добропільського виступу, оскільки в такі дні в повітряному просторі менше ворожих безпілотників", – прогнозує CIT.

Тож, поки атакує все більше російських танків, українські захисники навколо Покровська можуть мати більше припасів, більше снарядів, більше ракет і більше можливостей для опору.

Єдиним, хто програє від цих умов, є піхота обох сторін конфлікту. Вона і так насилу переносила холодну багнюку, яка виникає на початку зими на Сході України, а тепер піхотинцям буде ще складніше. Один російський блогер застеріг, що через безпілотники, які патрулюють десятки кілометрів в обох напрямках від лінії зіткнення, шлях до позицій для піхотинця став повноцінним походом.

Це небезпечно для техніки, тому піхота йде пішки. "З усім спорядженням, вага якого має близько 30 кілограмів, бійців висаджують за 10 – 15 кілометрів від позицій. У деяких районах шлях може сягати до 30 кілометрів", – додав блогер.

Уявіть, що ви ходите з такою вагою у мокру та сиру погоду. А тепер уявіть, що лише жахливий холод та волога – ваш найкращий захист від дронів, які все ще мають непоганий шанс вас убити.