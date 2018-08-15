Які Android-смартфони найбільш уразливі для злому хакерами

Дослідники з компанії Kryptowire провели діагностику популярних смартфонів на Android та виявили близько 38 уразливостей у програмах, інформація про які містяться у вихідних кодах прошивки виробників.

Про це пише prostotech.com.

В цей список входять пристрої, вироблені компаніями:

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Asus Essential LG Nokia Sony ZTE

Так, у Asus ZenFone 3 Max хакери можуть використати попередній додаток для доступу до системних даних та паролів Wi-Fi.

У смартфоні Essential Phone шкідлива програма дає змогу зловмисникам за допомогою додатку терти всі користувацькі дані.

LG G6 теж має проблеми з уразливістю, наприклад користувача можуть заблокувати і змусити виконати скидання налаштувань у режимі відновлення.

Nokia 6 і Sony Xperia L1 має проблеми, які дають змогу злочинцям робити знімки екрану без відома власника.

ZTE ZMAX Pro дає змогу хакерам перехватити текстові повідомлення і навіть редагувати або відправляти їх.

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