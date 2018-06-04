Які аромати відлякують комарів: відповідь лікаря

З приходом тепла людей все частіше атакують комарі, кількість яких перевищує норму втричі. Укуси таких комах можуть бути небезпечними.

Проте для того, щоб уберегтися від комарів, не обов’язково купувати дорогі засоби, пише "Сегодня".

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Алерголог Олександр Назаренко запевнив, що комах відлякує запах гвоздики, базиліку, анісу й евкаліпта. Можна купити будь-яку арома олію з цих рослин та намастити нею відкриті ділянки шкіри або ж додати 5-10 крапель в одеколон.

Якщо ви на пікніку, то додайте у вогонь кілька крапель цих масел. Вдома можна запалити свічку, або ж додати олію на сковорідку.

Алерголог радить людям менше користуватися дезодорантами та парфумами, оскільки цей аромат приваблює комах. Через це ризик укусу комах збільшується в рази.



Не користуйтеся парфумами влітку

До слова, укус комарів небезпечніший, ніж паща крокодила. А все через слину комарів, яка навіть не несучи інфекції, спричиняє в організмі "імунну бурю".

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