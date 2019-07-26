Які будуть наслідки оскарження результатів виборів у судах: думка юриста

В партії "Слуга народу" заявили, що оскаржуватимуть результати виборів у 10 округах, де виявлено найбільші порушення під час голосування. Власне, брат Віктора Медведчука також планує звертатись до Феміди в пошуках правди. До чого призведуть судові баталії, журналісту 24 каналу розповідає кандидат юридичних наук Василь Мірошніченко.

Юрист зазначає – якщо вибори відбувались з порушеннями і це доведуть в суді, тоді волевиявлення визнається недійсними. Це коли йдеться загалом про округ. Адже може бути, що недійними визнаються вибори по деяким дільницям.

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Якщо вибори визнані недійними на дільницях, які сумарно дають менше 10%, тоді ці дільниці просто виключаються з підрахунку. Тобто вибори визнають дійсними і результат береться без цих дільниць. Окремо вибори на цих дільницях не проводять,

– пояснює Мірошніченко.

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Приміром, є в Україні округ де взагалі 2 дільниці. Якщо на одній дільниці вибори визнають недійсними, тоді вони загалом недійсні. А в округах, де є 100-200 дільниць, недійсні результати на одній дільниці до переголосування не призведуть.

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Є ще варіант, коли голоси перелічують і новий результат ЦВК приймає до уваги. Тобто вибори на цих дільницях дійсні, але за результатами перерахунку може змінитись переможець перегонів.