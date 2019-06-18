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      Які проблеми можуть виникнути після зустрічі Макрона і Зеленського: думка експерта

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      Чи вдалося Макрону і Зеленському домовитися?
      Чи вдалося Макрону і Зеленському домовитися? / Офіційний сайт Президента України

      Макрону і Зеленському, схоже, на зустрічі не вдалося напрацювати спільне бачення щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі. Між Києвом і Парижем є певні суперечності.

      Про це 24 каналу розповів заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

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      Україна вважає, що треба вже організовувати зустріч у "нормандському форматі". Бажано, щоб до цього відбувся обмін полоненими, припинення вогню і розведення важкого озброєння на Донбасі. Макрону, судячи з його заяв, мало кроків, що пропонує Зеленський. Тут головна інтрига – що хоче бачити ще французька сторона?
      – наголошує Микола Бєлєсков.

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      Політолог нагадує: Росія, як і Франція, також хоче, щоб до засідання "нормандської четвірки" Україна виконала кроки, які були погоджені ще в жовні 2016 року – на останній зустрічі "нормандського формату". Зокрема, розведення важкого озброєння, чого так і не відбулося. І початок імплементації мінських угод на основі так званої "формули Шнайнмаєра" (екс-глава міністерства зовнішніх справ ФРН – "24"). Сценарій передбачає поступки Росії в плані безпеки, у варіанті Кремля – з боку бойовиків, що мають йти паралельно з виконанням Україною політичної частини мінських угод. Україна наполягає спочатку на виконанні безпекової частини, а потім можна буде обговорювати політику.

      Тоді виникає питання: що привезла Україна до Франції? Чи побачили французи те, що хотіли: чіткий план України, як вийти з глухого кута – імплементувати "Мінськ-2"?
      – зазначає Бєлєсков.

      Експерт підкреслює: Україна не повинна йти на поступки Росії, але треба запропонувати Європі своє конкретне бачення. Які кроки сторін, який час на це відводиться, гарантії виконання. Бєлєсков зауважує: насторожує той факт, що в Парижі і Берліні вважають, що робити повинна не тільки Росія, але й Україна. Це потенційна проблема. Основне завдання для України – якщо Москва знову почне просувати "формулу Штайнмаєра", підготувати свої залізні аргументи. Європа не підтримує умови Росії. Але, вважає Бєлєсков, й Україну вони підтримують на так сильно, як США.

      Про що говорили президент Франції Макрон і президент України Зеленський? Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон 17 червня провели зустріч у Парижі. Під час неї мовилося про відносини з Росією та економічні санкції проти неї. На брифінгу Зеленський наголосив, що новий рівень партнерства України і Франції буде одним із ключових напрямків його зовнішньої політики. Але головним напрямком буде повернення миру в Україну. Зеленський окремо зазначив, що "Росія не виконала нічого з того, що повинна була виконати". Тому, на думку президента України, не можна говорити про зняття з РФ санкцій.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Санкції Еммануель Макрон Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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