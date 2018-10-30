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      Які професії є найбільш високооплачуваними в Києві: цікава статистика

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      Які професії є найбільш високооплачуваними в Києві
      Які професії є найбільш високооплачуваними в Києві / Фото з відкритих джерел

      У Київському міському центрі зайнятості озвучили найбільш оплачувані вакансії у місті Києві.

      Про це прес-служба Київського міського центру зайнятості оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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      Найбільшу зарплатню у Києві отримують монтажники систем вентиляції, кондиціювання повітря, директори з маркетингу, а також фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку. Всі вони отримують від 20 тисяч гривень і більше. 

      Також висока зарплатня в охоронців, директорів дошкільних виховних закладів, головних інженерів, бригадирів підприємств метрополітенів та монтажників зовнішніх трубопроводів:

      1. 19 000 гривень – охоронець;
      2. 17 000 гривень – директор з маркетингу, аналітик з дослідження товарного ринку;
      3. 16 650 гривень – головний інженер;
      4. 16 103 гривень – бригадирир підприємств метрополітенів;
      5. 16 000 гривень – монтажник зовнішніх трубопроводів.

      Фінансові директори, режисери-постановники, рихтувальники кузовів, чистильники металу, плавильники, кранові електрики та пакувальники отримують приблизно 15 тисяч гривень.

      Зарплату у розмірі від 14 тисяч гривень отримують менеджери на автомобільному транспорті, начальники управління та цукерники. А менеджери з маркетингу, головні державні податкові інспектори, контролери матеріалів та виробів отримують 13 тисяч гривень. А закриває перелік найбільш оплачуваних професій столиці шляховий майстер.

      Теги: Новини України Новини Києва Гроші
      Джерело: 24 Канал
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