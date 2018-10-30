Які професії є найбільш високооплачуваними в Києві: цікава статистика
У Київському міському центрі зайнятості озвучили найбільш оплачувані вакансії у місті Києві.
Про це прес-служба Київського міського центру зайнятості оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
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Найбільшу зарплатню у Києві отримують монтажники систем вентиляції, кондиціювання повітря, директори з маркетингу, а також фахівці-аналітики з дослідження товарного ринку. Всі вони отримують від 20 тисяч гривень і більше.
Також висока зарплатня в охоронців, директорів дошкільних виховних закладів, головних інженерів, бригадирів підприємств метрополітенів та монтажників зовнішніх трубопроводів:
- 19 000 гривень – охоронець;
- 17 000 гривень – директор з маркетингу, аналітик з дослідження товарного ринку;
- 16 650 гривень – головний інженер;
- 16 103 гривень – бригадирир підприємств метрополітенів;
- 16 000 гривень – монтажник зовнішніх трубопроводів.
Фінансові директори, режисери-постановники, рихтувальники кузовів, чистильники металу, плавильники, кранові електрики та пакувальники отримують приблизно 15 тисяч гривень.
Зарплату у розмірі від 14 тисяч гривень отримують менеджери на автомобільному транспорті, начальники управління та цукерники. А менеджери з маркетингу, головні державні податкові інспектори, контролери матеріалів та виробів отримують 13 тисяч гривень. А закриває перелік найбільш оплачуваних професій столиці шляховий майстер.