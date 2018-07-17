Які смартфони Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo: перелік моделей

Вже незабаром ряд смартфонів компанії Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo, яка має значно підвищити продуктивність смартфонів в графічно інтенсивних програмах і іграх.

Про це повідомляє prostotech.com.

Технологію пристрої отримають разом із оновленням інтерфейсу EMUI. Спочатку оновлення буде доступне для таких моделей смартфонів: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN, Huawei P20 Pro і Huawei P20 і Huawei Mate RS PORSCHE DESIGN.

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В компанії Huawei технологію GPU Turbo називають революційною, адже вона забезпечує збільшення продуктивності при обробці графіки до 60%. Окрім того, поліпшення торкнеться і автономності – завдяки оптимізації енергоспоживання скорочується на 30%. Це корисна функція для користувачів, адже операції щодо обробки графіки зазвичай швидко садять акумулятор. Також ця технологія дає змогу навіть бюджетним смартфонам відтворювати складні ігри та програми.