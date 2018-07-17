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Які смартфони Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo: перелік моделей

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Які смартфони Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo
Які смартфони Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo / Фото з відкритих джерел

Вже незабаром ряд смартфонів компанії Huawei отримають революційну технологію GPU Turbo, яка має значно підвищити продуктивність смартфонів в графічно інтенсивних програмах і іграх.

Про це повідомляє prostotech.com.

Технологію пристрої отримають разом із оновленням інтерфейсу EMUI. Спочатку оновлення буде доступне для таких моделей смартфонів: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 PORSCHE DESIGN, Huawei P20 Pro і Huawei P20 і Huawei Mate RS PORSCHE DESIGN.

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В компанії Huawei технологію GPU Turbo називають революційною, адже вона забезпечує збільшення продуктивності при обробці графіки до 60%. Окрім того, поліпшення торкнеться і автономності – завдяки оптимізації енергоспоживання скорочується на 30%. Це корисна функція для користувачів, адже операції щодо обробки графіки зазвичай швидко садять акумулятор. Також ця технологія дає змогу навіть бюджетним смартфонам відтворювати складні ігри та програми.

Які смартфони Huawei отримають революційну технологію: перелік моделей
HUAWEI Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Європа, Середній Схід, Африка Серпень 2018
HUAWEI P20 and P20 Pro Європа, Середній Схід, Африка Серпень 2018
HUAWEI Mate 10 Lite Всі ринки Вересень 2018
HUAWEI P Smart Всі ринки  Вересень 2018
UAWEI P20 Lite Європа, Середній Схід, Африка Вересень 2018
HUAWEI Y9 2018 Всі ринки Вересень 2018
HUAWEI Mate 9 and Mate 9 Pro Всі ринки Листопад 2018
HUAWEI P10 and P10 Plus Всі ринки Листопад 2018
Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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