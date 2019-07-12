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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Які закони Зеленський вимагатиме прийняти від нової Ради першочергово: перелік

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Так, депутати, що працюватимуть у новому парламенті, найімовірніше, розглядатимуть законопроекти про імпічмент президента, про незаконне збагачення та скасування депутатської недоторканності.

      Ці закони, на прийнятті яких наполягає Володимир Зеленський, пропрезидентська партія "Слуга народу" намагатиметься проголосувати у Раді до кінця 2019 року. Про це розповів глава політсили Дмитро Разумков в ефірі "Радіо НВ".

      Актуально: Про що депутати забули, приймаючи Виборчий кодекс: думка голови Комітету виборців

      Після парламентських виборів партія "Слуга народу" буде в першу чергу наполягати на прийнятті законопроектів про імпічмент президента, про відповідальність за незаконне збагачення, які вніс Володимир Зеленський, і про скасування депутатської недоторканності,
      – наголосив Разумков.

      Окрім того, він додав, що його політсила зараз розробляє закон про парламентську опозицію.

      Зазначимо, що на останньому пленарному засіданні депутати Ради 8 скликання були доволі активними. Так, вони проголосували за низку важливих законопроектів. Зокрема, за новий Виборчий кодекс з відкритими списками й за хімічну кастрацію педофілів. Щоправда, голосування за відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна втретє провалили.

      Окрім того, президент Зеленський записав нове відеозвернення. У ньому він висловив власну ініціативу щодо закону про люстрацію. Так, він хоче розширити його вплив на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини політики
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