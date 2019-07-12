Про що депутати забули, приймаючи Виборчий кодекс: думка голови Комітету виборців

Ухвалення Виборчого кодексу, яким передбачені відкриті партійні списки, викликало багато емоційних оцінок народних депутатів. Парламентарі назвали його виборчою реформою. Але не враховані суттєві моменти.

Таку думку 24 каналу висловив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Виборчий кодекс – крок уперед. Втім, закон потребує не лише доопрацювання, а принципових змін, без яких нова виборча систему не буде ефективною,

– переконаний Олексій Кошель.

По-перше, розповідає голова КВУ, повна заборона або максимальне обмеження політичної реклами. Нова система, зазначає Кошель, передбачає збільшення виборчих округів до меж області. А це потребуватиме від кандидатів у депутати суттєвих витрат на рекламу.

Приміром, реклама на ста бордах за три місяці кампанії коштує близько двох мільйонів гривень. А телереклама в рази дорожча. Заборона реклами не лише зробить кампанію дешевшою, але й створить різні можливості для учасників – бідних і багатих,

– зауважує Кошель.

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По-друге, створення спрощених механізмів для голосування громадян України, які перебувають за кордоном. На виборах президента, зазначає Кошель, понад три мільйони громадян, які проживають за кордоном, не змогли проголосувати. Їхати до консульства в інше місто для багатьох надто дорого. Плюс довжелезні черги біля консульства. Є практика в європейських країнах – голосувати звичайною поштою.

По-третє, максимальна прозорість виборчих фондів. Щоб отримати принципову якість виборчих процесів, говорить експерт, треба запровадити щоденне звітування в режимі онлайн. Зараз про джерела фінансування і витрати дізнаємося за кілька днів до дня голосування.

Четверте, розширення повноважень ЦВК, чого немає в новому кодексі. Потрібно провести реформу ЦВК – щоб комісія займалася не лише виборами і референдумами. Але й виборами, наприклад, в системі вищої школи, де присутня корупція.

Які зміни виборчого законодавства ухвалила Верховна Рада? Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання народних депутатів. З 2023 року українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Це означає: