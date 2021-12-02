Яких гарантій вимагає Москва

Вимагаючи юридичних гарантій "нерозширення" НАТО на Схід, Кремль "забуває", що порушив всі, включаючи юридичні гарантії "нерозширення" на Захід.

По-перше, вірити РФ немає сенсу.

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По-друге, якщо Путін хоче комусь щось довести, то хай звільняє Крим і Донбас, а потім взагалі щось пропонує.

Брежневський СРСР хоч робив вигляд дотримання хельсінських принципів, а сьогоднішній російський режим їх навпаки нищить.

Тому і будь-які переговори з ним про права, свободи і право вибору інших неможливі. Більше того, не мають сенсу, не мають вестися і, зрештою, юридично нікчемні, адже про що можна домовлятися зі злочинцями?

І, врешті-решт, такі переговори просто аморальні.