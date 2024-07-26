Звузять до одного: на яких напрямках росіяни можуть припинити наступальні дії восени

Російські окупанти зменшують географію бойових дій. Ширина фронту звузилася до 200 кілометрів. Однак де-не-де продовжать наступати, однозначно залишать сили та засоби в Донецькій області. Імовірно, ворог зосередиться на Покровському напрямку.

У такий спосіб намагатиметься вийти на адміністративні кордони регіону. Оскільки, як розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, росіяни прагнуть виконати стратегічне завдання – повністю захопити Луганщину, Донеччину, Запоріжжя та Херсонщину.

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Де росіяни перейдуть в оборону

Роман Світан припустив, що росіяни згорнуть наступальні дії на Харківщині. Можуть спробувати рушити по Дніпру в Херсонській області, але знову заспокояться.

Імовірно, ще місяць – півтора до початку осінніх дощів намагатимуться зрізати виступ біля Роботиного на Запоріжжі. Також, можливо, спробують висунутися у бік Гуляйполя чи Великої Новосілки. Це будуть спроби не глобального плану.

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Далі вони врешті-решт "висохнуть" та перейдуть в режим оборони, залишивши наступальні дії лише на Сході – Покровському напрямку. Все залежатиме від ситуації, яка буде на момент згортання наступу на інших фронтах,

– зазначив військовий експерт.