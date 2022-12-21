Відключення світла українцям: найпоширеніші порушення та області, в яких їх найбільше

В Україні проводять позапланові перевірки щодо дотримання графіків відключень світла. Наразі вже зафіксували 193 порушення.

Найменше порушень щодо дотримання графіків відключення електроенергії виявили на Прикарпатті, Харківщині та Кіровоградщині. У яких областях найгірша ситуація, обговорили на засіданні Антикризового енергетичного штабу, пише 24 канал.

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Порушення щодо відключення світла

Загалом за підсумками першого етапу перевірок вже зафіксували 193 порушення нормативно-правових актів у галузі електроенергетики. Про це розповів очільник Держенергонагляду Руслан Слободян. Найпоширеніші порушення, зокрема щодо:

тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;

застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;

відсутність у графіках планових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;

недотримання тривалості відключення;

відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідери за кількістю порушень

Найбільше порушень зафіксували у "Волиньобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "Полтаваобленерго", "ДТЕК Київські електромережі","Тернопільобленерго" та "Чернігівобленерго".

Натомість найменше – у "Прикарпаттяобленерго", "Харківобленерго" та "Кіровоградобленерго".

На порушників склали відповідні акти. Усі порушення повинні усунути вже до 31 грудня.

Публічний звіт щодо виявлених порушень та їхнього усунення планують оприлюднювати щоп'ятниці. Прем'єр наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі під час воєнного стану.

Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім – десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною,

— наголосив Денис Шмигаль.

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В українській енергосистемі значний дефіцит потужностей

Вранці 21 грудня в Укренерго повідомили, що в енергосистемі нашої держави зберігається значний дефіцит потужності. Систематичні атаки росіян ракетами та безпілотниками спричинили пошкодження магістральних мереж, тож наразі є певні обмеження.

У Києві ситуація залишається складною. Окрім того, загарбники вночі обстрілювали з артилерії деокуповані райони на Сході та Півдні. Ворог пошкодив електромережі. Наразі їх намагаються відновити.

Енергетики роблять усе можливе, аби покращити ситуацію зі світлом у кожному регіоні. До всіх областей довели ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.