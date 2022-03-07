Яких рішень чекає Україна від суду у Гаазі

У Міжнародному суді ООН 7 березня розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.

Як пояснила Україна просить співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, Україна просить суд ООН у Гаазі ухвалити 4 тимчасові заходи.

Важливо Росія прогнозовано не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо геноциду

Заходи такі:

Росія повинна негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії;

країна-агресор забезпечує, щоб будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або які підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям;

Росія утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей конфлікт;

Росія звітує суду про виконання цього наказу.

Це питання життя або смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю Суд якнайшвидше видати ваш наказ,

– підкреслила Золотарева.

Початок слухань у Міжнародному суді ООН

Юридичні аналітики кажуть, що у випадку, якщо суд задовольнить запит України, Росія навряд чи виконає його і припинить наступ.

У понеділок, 7 березня, у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді. Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні. Тож, як і прогнозувалось, на засідання представники Москви не з’явилися.

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