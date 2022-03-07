Яких рішень чекає Україна від суду у Гаазі
Джерело:телеграм Держспецзв'язку
У Міжнародному суді ООН 7 березня розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.
Як пояснила Україна просить співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, Україна просить суд ООН у Гаазі ухвалити 4 тимчасові заходи.
Важливо Росія прогнозовано не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо геноциду
Заходи такі:
- Росія повинна негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії;
- країна-агресор забезпечує, щоб будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або які підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям;
- Росія утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей конфлікт;
- Росія звітує суду про виконання цього наказу.
Це питання життя або смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю Суд якнайшвидше видати ваш наказ,
– підкреслила Золотарева.
Початок слухань у Міжнародному суді ООН
У понеділок, 7 березня, у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді. Голова суду, американська суддя Джоан Е. Донох’ю, заявила, що Росія повідомила трибуналу, що не має наміру брати участь в усному судовому засіданні, яке, як очікується, триватиме два дні. Тож, як і прогнозувалось, на засідання представники Москви не з’явилися.
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