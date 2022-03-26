В яких випадках Росія застосує ядерну зброю: нові погрози від Медведєва

Росія може застосувати ядерну зброю, у чотирьох випадках. Але всі вони стосуються "загрози Росії".

Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, передають російські пропагандисти.

Читайте також: Після перемоги треба піднімати питання ядерного роззброєння Росії, – політолог

В яких випадках Росія застосує ядерну зброю: версії Медведєва

Коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

У разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

У випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було б існування країни.

Інші ядерні погрози окупантів

Раніше у Путіна відкрито говорили про можливе використання ядерної зброї. Готовність до такого сценарію підтвердив й представник Росії в ООН Дмитро Полянський. За його словами, Москва зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує НАТО".

До цього речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін може натиснути ядерну кнопку, якщо Росія відчує "загрозу для існування".

Зауважте – Путін продовжує шантаж ядерною зброєю: дивіться відео