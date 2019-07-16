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      Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога

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      Ірина Бекешкіна
      Ірина Бекешкіна / 24 канал/Фото Ростислав Лабенський

      Від літньої виборчої кампанії, передовсім, виграє "Батьківщина", оскільки її основний електорат – сільські жителі, які не їздять у відпустки.

      Про це розповіла 24 каналу директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

      На переконання експерта, від літньої кампанії точно виграє "Слуга народу", адже його аудиторія – дуже різні виборці.

      Застереження: Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

      Взагалі електорат "Слуги народу" ділиться так, як загалом Україна. Тобто там є і ті, хто підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію, і ті, хто проти. Всіх цих виборців і намагається об’єднати партія президента.

      "Опозиційна платформа - За життя" досить агресивно веде кампанію, щоб трохи забрати виборців у "Голосу". Вони всіляко намагаються донести до виборців Святослава Вакарчука, що це не їхня виборча сила,
      – вважає Ірина Бекешкіна.

      Чим відзначились кандидати "Опозиційної платформи", дивіться тут:

      Натомість, програють від короткої літньої кампанії, насамперед, нові партії, у яких немає часу на розкрутку. Здебільшого, йдеться про політичні сили Гройсмана, Смешка.

      Якби вибори відбувались восени, більше набрав би й "Голос". Знову ж – спрацьовує фактор молоді та відпусток,
      – додає соціолог.

      позачергові вибори, дата голосування
      Головні дати парламентської кампанії

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Статті Публікації Опозиційна платформа – За життя Президентські вибори 2019 Вадим Рабінович Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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