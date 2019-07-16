Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога

Від літньої виборчої кампанії, передовсім, виграє "Батьківщина", оскільки її основний електорат – сільські жителі, які не їздять у відпустки.

Про це розповіла 24 каналу директор фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

На переконання експерта, від літньої кампанії точно виграє "Слуга народу", адже його аудиторія – дуже різні виборці.

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Взагалі електорат "Слуги народу" ділиться так, як загалом Україна. Тобто там є і ті, хто підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію, і ті, хто проти. Всіх цих виборців і намагається об’єднати партія президента.

"Опозиційна платформа - За життя" досить агресивно веде кампанію, щоб трохи забрати виборців у "Голосу". Вони всіляко намагаються донести до виборців Святослава Вакарчука, що це не їхня виборча сила,

– вважає Ірина Бекешкіна.

Чим відзначились кандидати "Опозиційної платформи", дивіться тут:

Натомість, програють від короткої літньої кампанії, насамперед, нові партії, у яких немає часу на розкрутку. Здебільшого, йдеться про політичні сили Гройсмана, Смешка.

Якби вибори відбувались восени, більше набрав би й "Голос". Знову ж – спрацьовує фактор молоді та відпусток,

– додає соціолог.



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