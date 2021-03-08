Президентки та очільниці уряду: якими країнами світу керують жінки

Останніми роками у світі збільшилася кількість жінок, які обіймають посаду президента країни. Так, у період з 1960 по 2021 рік 58 держав періодично очолювали жінки.

За останні 50 років в 13 країнах була більше ніж одна лідерка. Впродовж 1960 – 2021 років Нова Зеландія і Фінляндія стали країнами з найбільшою кількістю жінок-лідерів. Однак у 119 країнах світу жінок не обирали на керівні посади.

Цікаво Астронавтка, розробниця вакцини та ув'язнена активістка: найвпливовіші жінки 2020 року

Якими країнами керують жінки

Німеччина. Ангела Меркель обіймає посаду канцлера вже понад 15 років. Неформально її називають лідеркою усього Європейського Союзу. За час каденції Меркель економіка Німеччини стала однією з найпотужніших у ЄС. Однак жінка каже, що у наступних виборах участі не братиме.

Бангладеш. Довше за Меркель уряд очолює лише Хасіна Вазед. Уперше вона стала прем'єркою у червні 1996 року, вдруге її обрали у січні 2009-го, і на цій посаді вона дотепер.



Хасіна Вазед понад 17 років очолює Бангладеш / Фото Global Women Media

Норвегія. Ерна Сульберг очолює уряд країни понад 7 років. У 2004 році вона стала лідеркою Консервативної партії Норвегії.

Намібія. Саара Куугонгельва у березні 2015 року стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Намібії. Ба більше, жінка також наймолодша очільниця уряду за весь час незалежності країни.

Непал. З 2015 року президенткою Непалу є Бідх'я Деві Бхандарі. Політикиня є однією з лідерів Об'єднаної комуністичної партії. До того, як вона стала президенткою, жінка обіймала посаду міністерки оборони.

Нова Зеландія. Патсі Редді у 2016 році стала генерал-губернатором країни. У 2012 році її нагородили орденом "За заслуги" Нової Зеландії через досягнення у культурі та бізнесі.

Прем'єр-міністром країни теж є жінка. У 2017 році Джасінда Ардерн стала наймолодшою очільницею уряду. Вона відстоює права на легалізацію абортів та марихуани, а також підтримує ЛГБТ-спільноту.

Читайте також 10 найвпливовіших жінок в історії медицини

Барбадос. З 2018 року уряд країни очолює Міа Моттлі. До свого призначення політикиня була лідеркою опозиції, генпрокуроркою та міністеркою внутрішніх справ.

Генерал-губернатором країни також є жінка – Сандра Мейсон.

Ісландія. Катрін Якобсдоуттір обіймає посаду прем'єр-міністерки з 2017 року. Тоді, згідно з даними опитувань, у неї був найвищий рівень довіри населення серед політиків.

Естонія. Країною керують дві жінки – президентка Керсті Кальюлайд та прем'єр-міністерка Кая Каллас.

Сінгапур. Халіма Якоб стала першою жінкою на посаді президента в країні. Її автоматично оголосили главою держави після того, як інших кандидатів не допустили до виборів.

Литва. Прем'єр-міністеркою країни є Інґріда Шимоніте. Вона балотувалася на виборах президента, однак не набрала більше голосів аніж її суперник.

Фінляндія. Санна Марін вже третя жінка, яка очолює уряд Фінляндії. Однак вона перша наймолодша прем'єр-міністерка світу. Цю посаду жінка обійняла у 34 роки.



Санна Марін – наймолодша прем'єрка світу / Фото Getty Images

Грузія. Саломе Зурабішвілі є президенткою Грузії з 2018 року. Вона перша в історії країни жінка-президент, яку обрали на всенародному голосуванні.

Ефіопія. Сахле-Ворк Зевде стала першою жінкою на посаді президента країни. Раніше вона була головою місії ООН при Африканському союзі.

Габон. Роуз Рапонда перша жінка, яка очолила уряд Габона. До свого призначення політикиня обіймала посаду міністерки оборони, а ще раніше була мером Лібревіля.

Того. У вересні 2020 року прем'єр-міністеркою країни стала Вікторія Томега Догбе.

Молдова. У грудні 2020 року країну очолила Майя Санду. Політичні погляди жінки значно відрізняються від її попередника. Політикиня хоче налагодити хороші стосунки з Україною.

Читайте також Без вас ми просто біологічні створіння, – Зеленський емоційно привітав з 8 Березня

Тринідад і Тобаго. Пола-Мей Вікс стала першою жінкою, яка обійняла посаду президента країни. Раніше вона працювала суддею в апеляційному судді.

Греція. Катерина Сакелларопулу – перша президентка Греції. До перемоги на виборах була головою Вищого адміністративного суду.



Президентка Греції Катерина Сакелларопулу / Фото Myfri

США. У 2021 році віцепрезиденткою стала Камала Гарріс. Вона є першою жінкою, яка обійняла цю посаду, а також першою людиною афроамериканського та азійсько-американського походження на посаді.

Сербія. Ана Брнабич є першою прем'єр-міністеркою, яка відкрито заявляє про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Словаччина. У 2019 році президентом країни вперше стала жінка – Зузана Чапутова. Вона є однією із засновників соціал-ліберальної партії "Прогресивна Словаччина".

Данія. Метте Фредріксен очолює уряд Данії з 2019 року. До того вона працювала на посаді міністра юстиції.

Жінки, які очолюють великі економічні структури

Жінки-лідери складають менше ніж 10% від загальної кількості лідерів держав та урядів світу. Лише у 14 країнах частка жінок у кабінеті міністрів перевищує 50%.

Такі впливові структури світової економіки, як Мінфін США, Міжнародний валютний фонд, Європейський центральний банк і Світова організація торгівлі, очолюють жінки. Саме вони задають тенденції розвитку світової економіки.