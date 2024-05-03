Бойова еволюція вітчизняних бронежилетів: з якими викликами зіткнулися українські виробники

Журналісти громадської організації "Стоп корупції" провели дослідження провідних українських виробників бронезахисту. Поспілкуватись погодились "Темп-3000", "Українська броня" і "Харківський завод засобів індивідуального захисту".

Представники СтопКору відвідали кожне виробництво, де керівники підприємств розповіли як змінилась їхня діяльність після повномасштабного вторгнення, зауважує 24 Канал.

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Що показали результати аналізу ГО "Стоп корупції"

Протягом останніх двох років повномасштабної війни з Росією внутрішній ринок засобів індивідуального захисту в Україні відчув значні зміни. Індустрія стала свідком різкого підвищення попиту на різноманітні засоби захисту, що стало серйозним викликом для українських виробників. Спеціальний кореспондент Громадської організації "Стоп корупції" Ігор Хмурий провів дослідження цього питання та підготував матеріал, у якому розглянув динаміку змін на ринку, а також проаналізував вплив цих змін на українську промисловість.

Зокрема розглядається, як зросла потреба в різноманітних засобах індивідуального захисту серед населення та військових під час війни з Росією. Також звертається увага на те, які виклики це створює для українських виробників цих засобів, включаючи проблеми зі збільшенням обсягів виробництва, забезпеченням необхідною сировиною та конкуренцією на ринку.

Матеріал Ігоря Хмурого пропонує ретельний аналіз ситуації на внутрішньому ринку засобів індивідуального захисту провідних українських виробників бронезахисту та висвітлює ключові виклики, з якими вони стикаються.

Щоб детальніше розглянути досягнення та проблематику найбільших українських підприємств, журналісти СтопКору обрали п'ять провідних постачальників:

"Акрополіс";

"Укртак";

"Українська броня";

"Темп-3000";

"Харківський завод засобів індивідуального захисту".

Проте через воєнні дії, перші два виробництва не дали погодження щодо аналізу через власне місцеперебування.

Компанія "Темп-3000" протягом багатьох років служила головним постачальником засобів індивідуального захисту для державних органів. Проте, повномасштабне вторгнення позбавило її основної потужності. Власники компанії не здалися – вони знайшли ресурс і за рік відкрили новий завод у більш безпечному регіоні. Засновник компанії, Юрій Євтушенко, зазначає, що 2022 рік повністю змінив їхню стратегію, переключивши зусилля на потреби армії.

У 2014 році в нас обсяги були такими ж, як у 2022-му і 2024-му. Я міг виготовити у 2014 році навіть більші обсяги. Ми працювали на всю країну. Ми тоді охоплювали й цивільний ринок. Продавали жилети прихованого носіння. Зараз ми цього не робимо. Це моя особиста думка, що треба зараз працювати тільки на державу,

– зазначив Юрій.

Виробництво активно підтримує ініціативи щодо максимальної локалізації та індустріалізації виробництва. Торік був відкритий окремий цех для запікання керамічних плит, який є унікальним українським кейсом на сьогодні.

Денис Міліневський, керівник компанії "Українська броня", розповів, що до початку повномасштабного вторгнення їхня компанія переважно працювала на американському приватному ринку, де вже мала свою нішу. У березні 2022 року засновник фірми вирішив змінити стратегію, звернувши увагу на волонтерську діяльність. Фахівці "Української броні" активно залучали донорів та забезпечували постачання бронезахисту з-за кордону.

Ми максимально поширили в просторі інформацію про нас. У нас на фейсбуці, наприклад, близько 100 тисяч підписників. Ми з першого дня написали, як ми будемо працювати, всю інформацію про нас, про наші плани. Що ми збираємо кошти, ми привозимо і віддаємо військовим цю продукцію. Причому дуже важливий момент – ми все це робили по собівартості. Тобто засновник компанії заборонив жодної копійки заробляти на цьому,

– зауважив Міліневський.

Максим Плєхов, співвласник "Харківського заводу засобів індивідуального захисту", теж розповів про змінені пріоритети після 24 лютого 2022 року: "На початок 2014 року було на українському ринку дві компанії, які мали дуже малі замовлення і потроху постачали продукцію до Нацполіції, тодішніх структур МВС, і Збройних сил. За вісім років до повномасштабного вторгнення, з'явилося до десятка нових компаній. Вони пройшли повний шлях розвитку, якщо казати про рівень технологій, розуміння. І вже на 2021 рік більшість українських компаній виготовляла може й не у великих об'ємах, але продукцію, яка була конкурентоспроможною не тільки на європейському рівні, а навіть на ринку США", – зазначив Плєхов

Отож, можемо дійти висновку, що початок масштабного вторгнення змінив динаміку ринку та виробництва бронезахисту, розвернувши вектор їхньої діяльності на забезпечення української армії.