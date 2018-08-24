Якими кольорами дивуватиме смартфон Samsung Galaxy S10

Флагман Samsung Galaxy Note 9 представили на початку серпня, проте він вже встиг потішити якістю фото та низкою нових функцій. Наступним топовим смартфоном, який випустить південнокорейський виробник, повинен стати ювілейний Galaxy S10 і джерела вже встигли розповісти про можливі кольорові рішення новинки.

Про це повідомляє Sammobile.

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Презентацію Galaxy S10 за традицією варто очікувати в першому кварталі наступного року. Як стверджує інсайдер під ніком Ice Universe, модель з кодовим ім'ям Beyond може повернути старі колірні виконання лінійки.

Смартфон може випускатися в чорному, білому, зеленому, сріблястому і рожевому кольорах. Особливо шанувальників порадувала новина про перспективи створення зеленого Galaxy S10. Відтінок Emerald Green старий – його використовували ще в Galaxy S6 edge в далекому 2015 році. А білий і рожевий останній раз були присутні в Galaxy S8 duo.



Samsung Galaxy S10 випустять в зеленому кольорі

Як відзначають журналісти, чекати мідний, блакитний і лавандовий відтінки не варто. Вони поки залишаться відмінною рисою Galaxy Note 9.

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