Київ знову в десятці міст світу за забрудненістю
Джерело:IQair
Київ вранці 23 вересня знову опинився у десятці найзабрудненіших столиць світу. Влада Києва та Міндовкілля ці дані підтвердили та пояснили причини.
За даними сервісу IQair, станом на 9:30 23 вересня Київ на 7 місці за рівнем забрудненості повітря. Випередили українську столицю два міста в Індії та столиці Пакистану, Бангладеш, Уганди, Індонезії.
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Що відомо про забруднення повітря в Києві
Індекс якості повітря (AQI) станом на 9:00 23 вересня у Києві був вище 150, тобто "шкідливий", що може викликати дискомфорт:
- при диханні за тривалого впливу,
- у людей із захворюваннями серця.
Та вже станом на 9:42 23 вересня індекс якості повітря покращився до позначки 94 та став помірним.
У Києві погіршилась якість повітря / скриншот з сайту
Хоча однаково концентрація PM2,5 у Києві вранці 23 вересня в 6,4 раза перевищує річне нормативне значення якості повітря ВООЗ. До речі, PM2,5 – це концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі.
Що каже влада про якість повітря в Києві
У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці,
– заявили в КМДА.
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що станом на 8:00 23 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
Ймовірною причиною погіршення якості повітря в Київській міській військовій адміністрації назвали пожежі в екосистемі Київської області.
У Міндовкілля пояснили, що причиною є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.
До поліпшення ситуації зі станом повітря людям радять:
- ️закривати вікна та двері;
- ️якомога менше перебувати на вулиці;
- ️пити багато води;
- використовувати маску або респіратор;
- робити вологе прибирання приміщень;
- ️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.