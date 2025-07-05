Яка якість повітря в Київській області після російської атаки: результати моніторингу

В обласній адміністрації поділилися результатом моніторингу повітря Київської області. Згідно з даними, на ранок 5 липня воно є чистим і безпечним.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Ситуація з повітрям на Київщині

У Київській обласній військовій адміністрації опублікували актуальну інформацію про повітря на Київщині. Станом на ранок 5 липня воно є чистим і безпечним.

Результати моніторингу свідчать: жодних перевищень допустимих норм хімічних чи біологічних речовин у повітрі не виявлено,

– написали в адміністрації.

Рівень гамма-випромінювання також у межах природного фону. "Тож дихайте на повні груди", – звернулися до мешканців Київщини.

Відомо, що спостереження триває цілодобово на 15 пунктах у містах Бровари, Біла Церква, Переяслав, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Вишгород, Бориспіль, Іванків, селищі Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Пункт спостереження за станом атмосферного повітря в місті Васильків перебуває на технічному обслуговуванні.