Спека мінятиметься місцями з похолоданням: якою буде погода у червні

Погода у червні буде доволі різноманітною. Якщо на Півдні України традиційно обіцяють спекотний початок літа, то в інших регіонах температура повітря буде, так би мовити, весняною.

Червень розпочнеться з рясних дощів, які триватимуть приблизно 3 дні. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Чи багато буде дощів

Загалом щонайменше 7 днів червня будуть дощовими. Опади можливі 6 – 9, 18 – 19 червня та наприкінці місяця. Тоді ж вони будуть доволі сильними.

У червні може бути прохолодно

Синоптик зазначив, що до 11 числа місяця середньодобова температура повітря становитиме +28...+32 градуси. Однак ближче до середини червня деякі регіони охопить похолодання. Особливо це стосується північних областей. Стовпчики термометрів вдень можуть опуститись до +22...+24 градуси.

На Півдні буде спекотно. Середньомісячна температура становитиме +29...+31 градус. Хоча від 15 до 24 червня теж можливе похолодання.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Раніше Горбань зазначав, що цьогоріч червень буде холоднішим , ніж минулого року.

Синоптики розповіли, що середня температура червня становитиме +17...+22 градуси, а в гірських районах – +11...+18

Мінімум температури сягне 0...+9 градусів. У західних, північних, східних та Дніпропетровській областях можуть навіть бути легкі заморозки. Натомість на Півдні та Сході обіцяють ледь не +40.

Середня місячна кількість опадів складе 39 – 93 міліметрів, в Карпатах 101 –184 міліметрів. Крім того, у червні прогнозують грози, частіше спостерігатимуться град та шквали.