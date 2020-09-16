За даними дослідження групи "Рейтинг", серед кандидатів на пост мера Києва лідерує чинний очільник Віталій Кличко. Його готові підтримати 36% тих, хто має намір взяти участь у виборах.

У Віталія Кличка надзвичайно високий відрив від своїх опонентів. Є ймовірність, що він, якщо не переможе, то вийде у другий тур. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Він зазначив, що наразі залишається інтригою, хто опиниться на другому місці, адже зараз кандидати тільки розпочинають активну кампанію. У багатьох з них вона залежатиме від центральних меседжів партії, зокрема це стосується "Слуги народу".

Є інтрига навколо того, чи буде другий тур, чи не буде. Та чи зможе хтось з кандидатів відтягнути частину голосів у лідера (Віталія Кличка – 24 канал) і не дати йому отримати понад 50%. Це залишається основним викликом на цих виборах,

– повідомив Любомир Мисів.

Представник соціологічної групи "Рейтинг" зазначив, що зараз важко говорити як розвиватиметься ситуація з Іриною Верещук, тому що її рейтинг буде залежати від загального рейтингу влади. Можливо якийсь креатив або конкретні кроки президента зможуть вплинути на її показники.

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"На цей час виглядає таким чином, що Віталію Кличку недостатньо електоральних показників для того, щоб однозначно перемогти. Але давайте зважати, що все змінюється кожного дня. Зокрема, наприклад, була заява "Європейської солідарності" про підтримку чинного мера на виборах. Й це певним чином може допомогти Віталію Кличку. Проте тут вже є питання як він відреагує на ініціативу партії", – додав Любомир Мисів.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

