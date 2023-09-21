Штурми неподалік Бахмута та відбиті атаки росіян: карта бойових дій на 21 вересня
21 вересня 2023, 09:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують поступовий рух на Мелітопольському напрямку та південніше Бахмута. Росіяни намагаюсь протистояти натиску та контратакувати, проте невдало.
Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем позицій військових й цивільних об'єктів.
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Яка ситуація на Сході
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Яка ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Що відбувається у Мар'їнці: дивіться на карті
На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовують території.
Ситуація на ПівдніНа Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, ліквідовують російський особовий склад та техніку та змушують ворога відходити із займаних позицій. ЗСУ відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти зазнають значних втрат.
Де розташовне Роботине: дивіться на картіВ зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.
Північ – без змін
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує тримати особовий склад для прикриття кордону. Також ворог проводить диверсії з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Росіяни стабільно збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.