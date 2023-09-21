Штурми неподалік Бахмута та відбиті атаки росіян: карта бойових дій на 21 вересня

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем позицій військових й цивільних об'єктів.

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В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” наСили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація навколо Бахмута: дивіться на карті