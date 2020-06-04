"Слуга народу" має намір обрати такого кандидата на мери Києва, який "вистрілить". ЗМІ пишуть, що такий варіант у президентської партії вже є.

Потужним кандидатом має стати такий собі "джокер". Ефекту очікують схожого до того, якого досягнув нинішній президент Володимир Зеленський на виборах, пише "УП" із посиланням на власні джерела.

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Несподіванка від "Слуги Народу"

Такий кандидат нібито уже є, однак його прізвища наразі не оголошують.

Ми уже знайшли дуже крутого дядька. Він реально може вистрілити. Самі "ахнете", коли побачите,

– цитує видання слова співрозмовника.

Віктор Ляшко міг би стати несподіваним кандидатом, пише видання. Наразі рейтинг головного санітарного лікаря втричі менший, ніж у мера Віталія Кличка, однак антирейтингу фактично немає.

міг би стати несподіваним кандидатом, пише видання. Наразі рейтинг головного санітарного лікаря втричі менший, ніж у мера Віталія Кличка, однак антирейтингу фактично немає. Сергія Притулу також розглядають як можливого кандидата. У партії "Голос", від якої він йшов під 30 номером на парламентських виборах, шоумену нібито поставили дедлайн до початку червня.

Саме до того часу він мав би визначитися з відповіддю, чи піде на мера столиці.

Водночас "УП" зазначає, що Притула мав щонайменше дві зустрічі із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Що важливо, жодних підтверджень стосовно кандидатур Ляшка чи Притули наразі немає.

Праймеріз

У президентській партії зазначають, що нібито не проводять жодних праймеріз. Мовляв, це просто гарне слово, а вирішить все "позиція фракції, позиція партії і соціологія".

Водночас заступник очільника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко пояснював, що у праймеріз можуть взяти участь від 4 до 6 кандидатів. Натомість остаточного кандидата від партії обере президент Володимир Зеленський.

Довідка. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат як правило близький.

Трійка лідерів, якби вибори були у травні

Першість здобув би теперішній мер Віталій Кличко із показником 41,1%.

із показником 41,1%. Із значним відривом за Кличком слідує підприємець та телеведучий Андрій Пальчевський – у нього 8,8%.

Сергій Притула отримав би 8% голосів киян.

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Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу