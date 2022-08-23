Федоров показав, який вигляд має у небі Армія дронів: потужне відео

Міністр цифрової трансформації показав Армію дронів у небі. У рамках проєкту українці придбали вже понад 470 БпЛА.

Усі закуплені дрони разом важко показати. Тому в міністерстві створили відео, де видно, як у небо злітає рій БпЛА, що придбали українці.

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Понад 470 безпілотників отримала Армія дронів

472 безпілотники отримала Армія дронів. Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати,

– зазначає Михайло Федоров.

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Міністр цифрової трансформації розповів, що частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті. Федоров подякував усім, хто переказує кошти на дрони. Скоро має надійти ще одна партія.

"Дякую кожному, хто продовжує донатити та дронатити. Більше дронів – більше врятованих життів наших воїнів. Нові дрони – на підході", – написав міністр Мінцифри.

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