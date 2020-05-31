У львівському СІЗО з'явилась платна камера. Це двомісний "тюремний" номер із усіма зручностями, на його облаштування пішов місяць. Скільки коштує таке задоволення в неволі та який вигляд має – дивіться далі.

У камері з покращеними умовами є плазмовий телевізор, окремий душ та кондиціонер. Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

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"Облаштована вона усіма зручностями, які можуть бути для комфортного перебування підслідних осіб, окрім того, що вона в рази просторіша, чим вимагає регламент, а саме 2,5 метри, тут в наявності є побутова техніка, окремий санвузол", – сказав керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрій Добош.

Дивіться фото до і після ремонту у камері львівського СІЗО:

Доба перебування у такій камері обійдеться підсудному у тисячу гривень. Провести там місяць – коштуватиме 4 тисячі гривень. Та охочих пожити у СІЗО комфортно наразі немає.

"Камера передбачена для ув'язнених, а не засуджених для людей, які перебувають під слідством. Ув'язненні звертаються до адміністрації з бажанням бути поселеним і приймається відповідне рішення", – зазначив заступник начальника СІЗО Сергій Кузьмич.



Платна камера у львівському СІЗО / Фото 24 каналу



Умови у платній камері / Фото 24 каналу

На комфортну камеру витратили 70 тисяч гривень. Ремонт робили самі ув'язнені впродовж місяця. Однак про кімнату класу люкс говорять іронічно.

"Я думаю люди, які можуть оплатити ці камери сюди не попадають. Тільки одна така камера є, якби таких камер було 20 чи більше, а так робляться умови тільки для двох людей", – пояснив засуджений Богдан.



Камера розрахована на двох осіб / Фото 24 каналу

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