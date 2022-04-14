Який вигляд має VIP-потяг, яким іноземні лідери приїжджають до Києва: цікаві фото

Після нападу Росії на Україну іноземні лідери, які хочуть відвідати столицю, змушені відмовитися від авіаперельотів. Вони подорожують комфортним потягом, який створили у 2014 році для vip-туристів, котрі хотіли поїхати у Крим.

У потязі є велике ліжко, душ та туалет. В іншій частині вагону – їдальня, де можна проводити переговори.

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Який вигляд має потяг, яким подорожують іноземні лідери

Вагон-салон, у якому зараз подорожують іноземні лідери, створили у 2014 році для доставки vip-туристів до Криму. Його встигли використати за призначенням лише 2 чи 3 рази до того, як Росія захопила півострів. До анексії цей вагон був причеплений до розкладних потягів Київ – Сімферополь та Київ – Севастополь.

У частині їдальні є великий відеомонітор. Поруч розташоване м'яке купе, де можуть розміститися 4 людини. Зазвичай там сплять охоронці чи няні. Окрім цього, у вагоні є спальня з двоспальним ліжком розміру king-size. Поруч зі нею – велика ванна кімната з туалетом і душем. У спальні є халати, капці та чисті рушники.

Першими іноземними лідерами, які їхали у VIP-вагоні до Києва були:

прем'єр-міністр Словенії Янез Янша,

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,

віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський,

прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Пізніше цим потягом до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Під час подорожі він записав відео, у якому назвав залізничників "залізними людьми", які забезпечують рух потягів, попри небезпеку воєнного часу.

Наразі останніми пасажирами VIP-вагоні були президент Латвії Егілс Левітс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Естонії Алар Каріс та президент Литви Гітанас Науседа. Вони відвідали Київ 13 квітня.

Дивіться фото з VIP-потяг, яким іноземні лідери приїжджають до Києва / Фото "Радіо Свобода", пресслужби президента Польщі, скриншот з відео Бориса Джонсона

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