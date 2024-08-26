Який "військовий кулак" намагається зібрати Путін: оперативне зведення від Світана

Росіяни перекинули декілька формувань з вовчанського напрямку на курський. Проте ворог не має наміру забирати свої сили з покровського напрямку. Якщо курська операція мала на меті відтягнення сил зі сходу, то наразі Кремль від цього відмовляється.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, кого ж перекидають росіяни до Курської області.

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За словами Романа Світана, росіяни сформували "військовий кулак" з 5 серйозних підрозділів. Дві бригади морпіхів – 810 та 155. З цих двох відібрані й перекинуті деякі підрозділи. Проте не позначаються, як 810 та 155.

Також там є підрозділ 11 десантно-штурмової дивізії, а також два полки 51 та 56 десантно-штурмових полків. Вони також не в повному складі.

Можна говорити, що десь до 10 тисяч росіян вони зібрали із цих 5 підрозділів, а також приватні військові компані й Ахмат. Намагаються організувати оборонні дії, хоча поки без серйозного успіху,

– розповів військовий експерт.

"Серйозної відповіді на наш вихід у Курську область – росіяни ще не задіяли, адже немає чим. Для того, щоб зупинити та відтиснути ту кількість наших військ, їм треба від 30 до 50 тисяч росіян", – зазначив Роман Світан.

Головні російські аеродроми

Військовий експерт розповів, що основна кількість російських бомбардувальників стоять на "Оленьї”. Адже там є спеціальні інженерні служби з підготовки ракет, а також база по ремонту.

Основна база на "Енгельсі”, хоча в них ще є "Українка" на далекому сході. Це 3 такі основні бази,

– зазначив Світан.

"Ту-95 можуть сідати на будь-якому аеродромі, якщо там є смуга або стоянки. Загалом їм це не важливо. А от обслуговування цих літаків відбувається на цих 3 базах", – додав військовий експерт.