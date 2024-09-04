Не Покровський: військовий експерт назвав найнебезпечніший напрямок на фронті

У районі Покровська дійсно тривають запеклі бої. Але в найближчій перспективі, імовірно, пріоритетним напрямком для ворога стане Курахівський.

Натепер він є найнебезпечнішим. Це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що йому потрібно приділяти більше уваги.

Дивіться також Понад 200 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку: карта фронту 4 вересня

Як можуть діяти росіяни

За словами Мусієнка, Росія не атакуватиме Покровськ фронтально, в лоб. Сили оборони дещо стабілізували ситуацію і стримують просування противника, який протягом останніх 3 днів не мав суттєвого успіху.

Далі, припустимо, росіяни спробують атакувати на півдні через Селидове, де тривають активні бойові дії. Тут гаряча точка, через яку вони намагатимуться рухатися в бік Курахового. І вже звідти флангом рушити до Покровська.

Така ж ситуація і на півночі. Спочатку ворог пробуватиме йти до Мирнограда, перерізаючи логістичне сполучення з Покровська й намагаючись обходити з півночі. Це тактика "кліщів", яку Росія неодноразово використовувала під час повномасштабного вторгнення.

До теми Взяти Покровськ дуже важко, – воїн ЗСУ припустив, чи здатна зараз Росія на це

Курахівський, Покровський та Вугледарський напрямки – найбільші точки докладання зусиль ворога. Українські військові стримують їх. Та й взагалі військове командування розуміє, як зупинити російське просування та завдати серйозних втрат противнику, аби виснажити його.

З так званим "стрімким напрямком" у росіян далеко не все добре просувається. Вже по деяких параметрах починають відчувати нестачу сил, але продовжують сунути. Іде боротьба за те, щоб швидше виснажити ворога й не виснажитись самим на цих ділянках,

– констатував Олександр Мусієнко.

Курахівський напрямок: дивіться на карті