Який дизайн матиме смартфон Sony Xperia XZ3: офіційне фото

Цього року Sony вже презентувала флагманські Xperia XZ2 та Xperia XZ2 Premium, а на виставці IFA 2018 очікують дебют ще однієї моделі – Xperia XZ3. За останні місяці в мережі з’явилося кілька варіантів дизайну майбутнього смартфона, а тепер з’явився і його перший офіційний рендер.

Про це повідомляє Phone Arena.

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На перший погляд Xperia XZ3 мало чим відрізняється від попередника. Особливо схожість помітна з заднього боку, де точно так само розташована одна єдина камера, світлодіодний спалах, лазерний автофокус і сканер відбитків пальців. Виділяє новинку лише невеликий виріз знизу під логотипом Xperia.

Спереду Xperia XZ3 теж схожий на Xperia XZ2, але якщо придивитися, то можна розгледіти більш тонкі рамки навколо дисплея і закруглені кути дисплея. Крім того, судячи з прорізів під екраном, нікуди не поділися і фірмові стереодинаміки.



Sony Xperia XZ3 (офіційне фото)

Очікується, що Xperia XZ3 отримає 5,7-дюймовий екран з роздільною здатністю 2160 х 1080 пікселів, процесор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 або 128 ГБ і акумулятор ємністю 3 240 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

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