Не труп із холодильника, але дуже втомився: ЗМІ розповіли про стан Путіна

Владімір Путін не часто буває на людях. Російські журналісти проаналізували появи глави Кремля та його дивну поведінку на деяких публічних заходах.

Також з російським диктатором поруч ходять охоронці, лікарі та носії "ядерної валізки". За даними журналістів, саме вони проводять найбільше часу з Путіним.

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Біля Путіна ходять лікарі

Журналісти написали, що постійними супутниками Владімірі Путіна є лікарі. Адже вони постійно літали з ним. Так, на фото квітня 2019 року під час зустрічі Путіна з Кім Чен Ином його супроводжували щонайменше декілька лікарів. На одній з фотографій їх видно. Зокрема, мовиться про:

лора Ігора Єсакова (1 на фото)

онколога Євгена Селіванова (3),

невролога Романа Ротанкова (4).

Другим на фото є хранитель "ядерної валізки" Дмитро Шумейко.



Лікарі Путіна, які відвідували з ним Китай / Фото "Проєкта"

Диктатор живий, проте втомлений

Журналісти розповіли, що Путін збирається йти на нові вибори дуже втомленим. Також він дивно поводиться. Протягом 2023 року диктатор публічно перебував на людях тільки 147 днів.

Решту часу він не виїжджав за межі своїх резиденцій, а на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні когось, крім наближених чиновників і лояльних політиків,

– пише видання.

Журналісти зауважують, що Владімір Путін провів на людях менш ніж 5 місяців з 12. Найменше його було видно у січні – тільки 7 днів.

Владімір Путін чергує свої зникнення та неймовірну публічну активність. Зокрема, він 28 вересня провів одразу чотири важливих публічних заходи, але шість попередніх днів – його не бачив ніхто, крім наближених. Ще 29 вересня Путін також був на публіці, проте чотири наступні дні (до 3 жовтня) його знову ніхто не бачив.



Путін тільки 147 днів показувався публічно / Фото "Проєкта"

Зустрічі Путіна у 2019 та 2023 роках / Фото "Проєкта"

Окрім того, Путін поводиться по-різному: одного разу "йде в народ", іншого – намагається дистанціюватись. Так, у 43% випадків диктатор тримає дистанцію. Зокрема, він:

на багатьох публічних заходах перебуває фактично за парканом від інших. Така ситуація була на Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 2023 року;

на вулиці співрозмовники Путіна стоять від нього на відстані понад 10 метрів − за спеціально намальованою червоною рискою.



Путін у більшості випадків дистанціювався від людей / Фото "Проєкта"

Спілкується здалеку та поводиться дивно

Владімір Путін з початку карантину не часто йшов до людей. Та після заколоту Євгена Пригожина пішов до народу.

Але щоразу було зрозуміло, що президент робить лише вимушений виняток – здійснивши поодинокий вихід у люди, він відразу від усіх ховався,

– написало видання.

Орім того, люди вірять в існування двійника Путіна. Так, 5 квітня 2023 року в Кремлі стався конфуз, коли відбувалась церемонія вручення вірчих грамот іноземних послів. Там Путін впав у ступор. Адже, виступивши з промовою, деякий час не міг зрозуміти, чи будуть посли до нього підходити та вручати ті самі вірчі грамоти.

"Від розгубленості він явно не знав, що робити, і тому здивовано перебирав папірці. Прийти на допомогу президенту було нікому – він стояв на самоті з одного боку просторої Олександрівської зали Кремля, а посли разом із главою МЗС Сєргєєм Лавровим і помічником президента Юрієм Ушаковим – з іншого. У розпачі глава держави спробував тихо покликати Лаврова на допомогу. Але, щоб міністр його почув, знадобився мікрофон. Тож усі розчули президентське запитання: "Усе?". Отримавши від міністра кивок, президент оголосив про дострокове закінчення заходу", – пригадали журналісти.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня політолог Валерій Соловей та пов'язаний з ним телеграм-канал написав, що нібито Путін помер, а його труп помістили у "морозильну камеру". Окрім того, замість справжнього глави Кремля до людей виходить двійник.

Путін інколи йде в люди, часто – дистанціюється / Фото "Проєкта"

"Тож історія про труп у холодильнику викликала в соцмережах переважно глузування. Натомість в існування у глави держави двійника вірить багато хто", – запевнило видання.

Журналісти додали, що Путін на початку третього десятиліття на чолі Росії сильно втомитися від свого народу. Настільки, що почав займатися публічною роботою, тобто своєю основною діяльністю, лише у разі особливої потреби.