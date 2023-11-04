Зима – вже біля порога: чи будуть у листопаді морози та сніг

З кожним днем зима – вже ближче. Водночас не варто завчасно витягати пуховики й рукавички. Листопад приємно здивує погодою.

Ігор Кібальчич – кандидат географічних наук, метеоролог – розповів, що у другій декаді листопада трішки похолодає. Водночас жодних "мінусових" рекордів не буде.

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На більшості території України – дощитиме. Навіть на Півдні, де тривалий час була засуха. Тим часом снігу очікувати не варто. Він затримується у дорозі. У другій декаді листопада сніжитиме лише у Карпатах. До слова, сезон заметілей гори "відкрили" ще у жовтні – помилуватися світлинами можна тут.

Якою буде погода після 20 листопада

Після 20 листопада різких погодних змін не прогнозують. Температура повітря буде вищою за норму. Доведеться звикати до традиційної листопадової мряки. Подекуди випаде мокрий сніг. Водночас стійкого снігового покриву, вочевидь, не буде. Водойми ще не вкриються льодом.

Середня денна температура у листопаді становитиме +4...+10 градусів. Сумарна кількість опадів становитиме – 100 – 150% від норми. Раптові морози не вдарять. Водночас у другій половині місяця можливі короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до -7… -2 градусів.

Листопад буде холодним

За даними синоптиків Укргідрометцентру, у листопаді середня за місяць температура передбачається на рівні 2 – 7 градусів тепла, що близько до норми.

Місячна кількість опадів становитиме 34 – 65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у Північно-Східних областях – 28 – 32 мм, що дещо менше за норму.

Тобто листопад прогнозується холодним, але більш сухим, ніж звичайно.