Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 30 квітня, обіцяє принести дощі на значну територію держави. У більшості областей вони будуть незначними і лише на Миколаївщині посиляться.
Однак варто зауважити, що у декількох областях на Заході та Півночі опадів не буде. Синоптики прогнозують, що там варто очікувати лише мінливу хмарність.
Варте уваги Жодних заморозків: в Україну увірветься весняна спека
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то в останній день квітня у багатьох областях України відчуватиметься незначне похолодання у порівнянні з попереднім днем. Однак, наприклад, на Заході держави температура за вікном навпаки прогріється. Так, стовпчики термометра впродовж дня коливатимуться від +14 до +17. Попри це ніч все ще залишатиметься холодною, тож у західних областях очікують на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).
Варто зауважити, що внаслідок відлиги на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень, помаранчевий.
Щодо Півночі держави, то тут буде дещо прохолодніше. Вдень варто очікувати температуру повітря в межах +9…+16. При цьому у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів не підійматимуться вище +11.
В Укргідрометцентрі попередили, що у неділю у північних (крім Сумської), Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях очікуються заморозки в повітрі. Їм присвоїли ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
На Сході України 30 квітня температура повітря за вікном прогріється максимально до + 14. При цьому день зустрічатиме українців з показників +11.
У південних областях держави у неділю температура також опуститься на пару градусів у порівнянні із суботою. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +15.
Температура в найбільших містах України
Київ – +13...+15
Ужгород – +15...+17
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +12...+14
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +13...+15
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +12...+14
Харків – +11...+13