Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Погода в Україні у неділю, 30 квітня, обіцяє принести дощі на значну територію держави. У більшості областей вони будуть незначними і лише на Миколаївщині посиляться.

Однак варто зауважити, що у декількох областях на Заході та Півночі опадів не буде. Синоптики прогнозують, що там варто очікувати лише мінливу хмарність.

Варте уваги Жодних заморозків: в Україну увірветься весняна спека

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то в останній день квітня у багатьох областях України відчуватиметься незначне похолодання у порівнянні з попереднім днем. Однак, наприклад, на Заході держави температура за вікном навпаки прогріється. Так, стовпчики термометра впродовж дня коливатимуться від +14 до +17. Попри це ніч все ще залишатиметься холодною, тож у західних областях очікують на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Варто зауважити, що внаслідок відлиги на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека. Їй присвоїли 3 рiвень, помаранчевий.

Щодо Півночі держави, то тут буде дещо прохолодніше. Вдень варто очікувати температуру повітря в межах +9…+16. При цьому у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів не підійматимуться вище +11.

В Укргідрометцентрі попередили, що у неділю у північних (крім Сумської), Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях очікуються заморозки в повітрі. Їм присвоїли ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

На Сході України 30 квітня температура повітря за вікном прогріється максимально до + 14. При цьому день зустрічатиме українців з показників +11.

У південних областях держави у неділю температура також опуститься на пару градусів у порівнянні із суботою. Там стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +15.

Температура в найбільших містах України

Київ – +13...+15

Ужгород – +15...+17

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +13...+15

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +11...+13



Погода по Україні 30 квітня / Карта Укргідрометцентру