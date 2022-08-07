До +35 на Півдні й дощі у Карпатах: прогноз погоди на 8 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 8 серпня, буде спекотною. На Півдні температура повітря прогріється до +35 градусів.
Найспекотніше буде у Миколаєві, Херсоні, Сімферополі та Луганську. Саме там й обіцяють +35 градусів.
Зауважте Без спеки, але з дощами: якою буде погода на День Незалежності
Окрім того, дуже спекотно буде в Одесі, Донецьку та Харкову – синоптики прогнозують +33...+34 градуси.
Тим часом жителям Заходу доведеться приготуватися до того, що буде трішки прохолодніше. Середня денна температура повітря становитиме +24...+26 градусів.
У Києві обіцяють також +24...+26 градусів. Опадів в українській столиці не прогнозують.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко розповіла, що погода 8 серпня в Україні буде строкатою. Українська синоптикиня повідомила, що на більшій частині України буде сухо. Тим часом дощитиме на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, а також – у Карпатах.
Погода в містах України 8 серпня
Ужгород – +26..+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +33...+35
Сімферополь – +33...+35
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +24...+26
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +33...+35
Харків – +32...+34
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот Укргідрометцентру