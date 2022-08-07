До +35 на Півдні й дощі у Карпатах: прогноз погоди на 8 серпня

Погода в Україні у понеділок, 8 серпня, буде спекотною. На Півдні температура повітря прогріється до +35 градусів.

Найспекотніше буде у Миколаєві, Херсоні, Сімферополі та Луганську. Саме там й обіцяють +35 градусів.

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Окрім того, дуже спекотно буде в Одесі, Донецьку та Харкову – синоптики прогнозують +33...+34 градуси.

Тим часом жителям Заходу доведеться приготуватися до того, що буде трішки прохолодніше. Середня денна температура повітря становитиме +24...+26 градусів.

У Києві обіцяють також +24...+26 градусів. Опадів в українській столиці не прогнозують.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що погода 8 серпня в Україні буде строкатою. Українська синоптикиня повідомила, що на більшій частині України буде сухо. Тим часом дощитиме на Сумщині, Полтавщині, Черкащині, а також – у Карпатах.

Погода в містах України 8 серпня

Ужгород – +26..+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +33...+35

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +24...+26

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +33...+35

Харків – +32...+34

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот Укргідрометцентру