Якою сьогодні є екологічна ситуація на Вінниччині через аварію на Росі

Сьогодні екологічна ситуація у Вінницькій області покращилася. Водопостачання у районі аварії на річці Рось вже відновили. Однак фахівці радять місцевим жителям цю воду не використовувати та утриматися від купання.

Уранці 9 червня біля села Збаржівка Погребищенського району Вінницької області мікроавтобус Mersedes Sprinter з’їхав з дороги та перекинувся у ставок, розташований на річці Фоса, що є притокою Росі. Внаслідок ДТП загорілася та зазнала пошкоджень тара, в якій перевозили засоби захисту рослин, відтак близько 1 тонни хімічних речовин потрапило у воду.

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У результаті у річці загинула риба та решта всіх живих організмів. Крім того, у Білій Церкві та Умані призупинили центральне водопостачання. Як пояснили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, хоча аварія й сталася на Вінниччині, проте течія понесла отруту у бік Київщини.

10 червня під час брифінгу заступник директора департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Олександр Лещенко зазначив, що виявлені у Росі фунгіциди та пестициди є безпечними для навколишнього середовища. За його словами, об’єм виявлених речовин становить близько 747 літрів.

Загалом забір води було проведено у трьох місцях. За результатами аналізу, на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано жодних перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук. Також немає перевищення норми у місці потрапляння води зі ставка у річку Рось у селищі Борщагівка Погребищенського району. Щоправда, певні хімічні сполуки перевищували гранично допустимі норми гранично лише у водоймі в селі Збаржівка, адже саме там перекинувся автомобіль.

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Як розповів у коментарі 24 каналу заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Ігор Осадчук, аналізи з річки й ставу у Збаржівці, де й стався інцидент, відбирають щодня. Пробу вони відправили до спеціалізованої лабораторії у Харкові. Що останніх результатів, то вони, за його словами, ще є не готовими, тому він нам їх відмовився коментувати.

За результатами попередніх досліджень, концентрації шкідливих речовин не встановлено. Суттєвого забруднення ми не виявили, також немає небезпеки для водозабору. Вміст шкідливих речовин – у межах норми. Але все одно радимо місцевим жителям цю воду не виколисувати та утриматися від купання,

– повідомив він.

За словами еколога Макима Сороки, інцидент матиме віддалені екологічні наслідки.

"Сьогодні відомо, що речовини, які вилилися в річку, є небезпечними для водного середовища. Ці речовини мають значний період напіврозпаду, поглинаються рослинами та накопичуються у донних відкладеннях. Водночас вони є токсичними для живих водних організмів, мають переважно 2-3 клас небезпеки для людини", – підкреслив фахівець у коментарі 24 каналу.

Він додає, усі ці речовини визначають методами хроматографії (метод розділення, аналізу і дослідження сумішей речовин – "24"), проте немає відповіді на питання, яка лабораторія в Україні зробила відповідний аналіз на кожен з компонентів і за якими стандартними зразками. Тому виникає питання, на підставі чого було зроблено висновок про безпечність джерел водопостачання.

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"Рішення про "безпечність" джерел водопостачання – нічим не обґрунтоване, таким чином небезпека для населення зберігається, принаймні до результатів на гостру та хронічну токсичність води", – додав Сорока.

За словами правохоронців, гербіциди, які потрапили у річку, викрали з території фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення водойми. Ще дві кримінальні справи відкрили через крадіжку хімікатів.