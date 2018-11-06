21:38
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Якою ціною Київ звільнили від нацистів: унікальні дані

      4097 Читать новость на русском
      Як Київ звільнили від нацистів
      Як Київ звільнили від нацистів / istpravda.com.ua

      Якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України звільнили від фашистів та чи надовго їх вигнали – з’ясовували журналісти 24 каналу разом із істориком Владленом Мараєвим.

      Київ визволяли війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії Миколи Ватутіна. Для звільнення столиці знадобились чотири фронтові операції: у жовтні три наступальні операції з Букринського плацдарму і в листопаді одна із Лютізького плацдарму. Саме остання операція виявилася успішною.

      Вранці 6 листопада 1943 року Київ, нарешті, був звільнений від окупантів. Місто зазнало жахливих руйнувань: знищено чверть житлових будинків, виведено з ладу 800 з 1176 підприємств. Чисельність населення скоротилася із майже 1 мільйона до 180 тисяч людей.

      Руйнування Києва за час німецької окупації

      Майже одразу після визволення Києва, радянським військам довелося перейти до оборони. Німці прагнули будь-що повернути контроль над столицею України і відкинути противника назад, за Дніпро. Друга Київська оборонна операція тривала з 13 листопада до 22 грудня 1943 року. Німцям вдалося просунутися на 35-40 км уперед, знову окупувати Житомир, але вийти до Києва вони не змогли – червоноармійці зупинили їх ціною великих втрат.

      За офіційними радянськими даними, людські втрати в боях безпосередньо за Київ (три невдалі наступи з Букринського плацдарму і вдалий наступ із Лютізького плацдарму) становили 143 571 людей, з них 37 411 – загиблими. До них слід додати ще втрати під час другої оборони Києва, коли німці намагалися відбити місто. Тоді загинули ще 26 443 особи і 61 030 отримали поранення.

      Приблизна кількість "похоронок", отриманих на столичних вулицях

      Загальна ціна визволення Києва – 231 044 солдатів і офіцерів, з яких 63 854 загинули.

      Більше читайте у спецпроекті 24 каналу: Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го

       

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Історія війна
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 17:44 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      сьогодні , 20:30 Популізм та піар: про створення слідчої комісії та відставку Луценка
      Артем Овдієнко
      Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
      сьогодні , 19:02 Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
      Катерина Петренко 26059
      Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      сьогодні , 17:01 Зірвана сесія та бійка: як псевдоактивісти жорстоко воюють за землю на Львівщині
      Тетяна Мартинюк
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Як українська інтелігенція диктант писала (Фото)
       10 листопада 2012 , 22:00
      Кожного дня зустрічаю у Раді людей, у яких головна стратегія — "кинути", — Соболєв
       5 грудня 2014 , 01:31
      Бойкот цін на паливо провалився
       11 жовтня , 10:25
      Сотни ретроавтомобилей оказались на свалке: Фото
       11 жовтня , 14:12
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук