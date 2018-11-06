Якою ціною Київ звільнили від нацистів: унікальні дані

Якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України звільнили від фашистів та чи надовго їх вигнали – з’ясовували журналісти 24 каналу разом із істориком Владленом Мараєвим.

Київ визволяли війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала армії Миколи Ватутіна. Для звільнення столиці знадобились чотири фронтові операції: у жовтні три наступальні операції з Букринського плацдарму і в листопаді одна із Лютізького плацдарму. Саме остання операція виявилася успішною.

Вранці 6 листопада 1943 року Київ, нарешті, був звільнений від окупантів. Місто зазнало жахливих руйнувань: знищено чверть житлових будинків, виведено з ладу 800 з 1176 підприємств. Чисельність населення скоротилася із майже 1 мільйона до 180 тисяч людей.

Руйнування Києва за час німецької окупації

Майже одразу після визволення Києва, радянським військам довелося перейти до оборони. Німці прагнули будь-що повернути контроль над столицею України і відкинути противника назад, за Дніпро. Друга Київська оборонна операція тривала з 13 листопада до 22 грудня 1943 року. Німцям вдалося просунутися на 35-40 км уперед, знову окупувати Житомир, але вийти до Києва вони не змогли – червоноармійці зупинили їх ціною великих втрат.

За офіційними радянськими даними, людські втрати в боях безпосередньо за Київ (три невдалі наступи з Букринського плацдарму і вдалий наступ із Лютізького плацдарму) становили 143 571 людей, з них 37 411 – загиблими. До них слід додати ще втрати під час другої оборони Києва, коли німці намагалися відбити місто. Тоді загинули ще 26 443 особи і 61 030 отримали поранення.

Приблизна кількість "похоронок", отриманих на столичних вулицях

Загальна ціна визволення Києва – 231 044 солдатів і офіцерів, з яких 63 854 загинули.

Більше читайте у спецпроекті 24 каналу: Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го