Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю Sky News. Він подякував Заходу за зброю та всесторонню підтримку та запевнив, що Україна боротиметься до перемоги.

Олексій Данілов відзначив допомогу партнерів України у протистоянні з російськими окупантами. Без зброї та іншої підтримки Заходу ми б тримали оборону, але ситуація була б значно важчою.

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День жалоби, а не перемоги

Разом з тим секретар РНБО підкреслив, що Україна потребує ще більше важко зброї у найкоротші терміни. Ворог продовжує масштабний наступ, тому кожне зволікання коштує дуже дорого, а ЗСУ вже показали, на що здатні за активної підтримки.

"Без зброї партнерів ми б чинили опір, але це було б дуже, дуже важко. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших солдатів ми витіснили їх із Київської, Чернігівської та Сумської областей", – сказав Данілов.

Він додав, що якщо партнери нададуть Україні зброю у найкоротші терміни, то вдасться зіпсувати найголовніше свято Росії.

Якщо допомога заходу триватиме – у Москві буде траур, а не парад на 9 травня, – запевнив Данілов.

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