Якщо допомога Заходу триватиме – у Москві буде траур, а не парад на 9 травня, – Данілов
Джерело:Sky News
Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю Sky News. Він подякував Заходу за зброю та всесторонню підтримку та запевнив, що Україна боротиметься до перемоги.
Олексій Данілов відзначив допомогу партнерів України у протистоянні з російськими окупантами. Без зброї та іншої підтримки Заходу ми б тримали оборону, але ситуація була б значно важчою.
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День жалоби, а не перемоги
Разом з тим секретар РНБО підкреслив, що Україна потребує ще більше важко зброї у найкоротші терміни. Ворог продовжує масштабний наступ, тому кожне зволікання коштує дуже дорого, а ЗСУ вже показали, на що здатні за активної підтримки.
"Без зброї партнерів ми б чинили опір, але це було б дуже, дуже важко. Завдяки ефективності цієї зброї та хоробрості наших солдатів ми витіснили їх із Київської, Чернігівської та Сумської областей", – сказав Данілов.
Він додав, що якщо партнери нададуть Україні зброю у найкоротші терміни, то вдасться зіпсувати найголовніше свято Росії.
Якщо допомога заходу триватиме – у Москві буде траур, а не парад на 9 травня, – запевнив Данілов.
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