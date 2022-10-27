Якщо в Києві не буде електрики, будинки "позамерзають", – Плачков сказав, як цього уникнути

Росія намагається залякати українців складною зимою – без світла, води й тепла. Тому війська держави-агресорки завдають ударів по критичній інфраструктурі України.

На жаль, внаслідок ракетних атак пошкоджено дуже багато розподільчих підстанцій та ліній електропередач. Про це 24 каналу сказав колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

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Постраждала майже вся інфраструктура електроенергетичного комплексу. Ворог намагається залишити нас без енергозабезпечення, аби налякати українців і спричинити паніку,

– зауважив він.

Будівлі можуть "замерзнути"

За словами Плачкова, у випадку відсутності електроенергії в Києві, що цілком можливо, у нас зупиниться теплопостачання. "Якщо взимку при мінус 10 – 15 градусах у будівлях зупиниться циркуляція у теплоносіях, внутрішньобудинкові мережі замерзнуть. Їх буде дуже важко відновлювати", – пояснив він.

Тож, готуватися потрібно до найгіршого сценарію. Долучитися мають усі – місцеві органи влади, керівники ОСББ, керівників компаній та інші.

"Дуже важливо, аби в кожному будинку, в кожній споруді була відповідальна людина. Якщо буде інформація, що зупиниться теплопостачання на якийсь період, потрібно негайно закрити засувки, відкрити дренажі, злити воду і зберегти трубопровідні системи, аби після відновлення теплопостачання можна було під'єднати будинок до тепла", – пояснив Плачков.

Окрім цього, на Запорізькій АЕС Україна втратила 6 енергоблоків. Це майже 15% загальної генерації та 40% від споживання України. Безумовно, додає Плачков, у нас ще є резерви генерації, але їх не так багато.

Головне – розподільчі мережі та підстанції. Навіть якщо буде генерація, ми не зможемо донести електроенергію до споживача, якщо не відновимо цю інфраструктуру,

– стверджує ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Енергетики утримуватимуть енергосистему

Як пояснив Плачков, електроенергетична система спроєктована таким чином, що споживач споживає стільки, скільки й коли хоче, а енергетики мають в той самий момент дати ту кількість електроенергії. Якщо ми споживаємо більше, аніж генерація виробляє, додає він, спершу диспетчера дають команду на віялові відключення, потім працює графік аварійних відключень, потім працює автоматичне частотне розвантаження. Таким чином забезпечується баланс.

Якщо буде пошкоджено більше генерації – будуть відключати все більше споживачів, аби не зробити блекаут, і вся енергосистема не впала,

– наголосив Плачков.

Енергетики будуть докладати максимум зусиль, аби цю енергосистему утримувати. Плачков акцентує, що спершу може бути більше відключень, потім усе відновлюватиметься – і так знову і знову.

"Усе залежатиме від обсягів зруйнованих інфраструктурних об'єктів енергетики", – підкреслив він.

Сьогодні бійці ППО потужно захищають українські інфраструктурні об'єкти від ударів росіян. Найближчим часом, вважає Плачков, російським окупантам буде важко поцілити в них.

"Але ми маємо бути готовими до того, що на певний період енергосистема відключиться. Але вона відновляється. Ми працюємо у час війни, тож варто бути готовими до найскладніших сценаріїв", – резюмував колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

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