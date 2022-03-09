Якщо ми вистоїмо другу фазу, третьої не буде, – Марків

Ситуація, яка складається довкола Києва та загалом всіх гарячих точок – Україна вистояла дуже важку першу фазу. Безумовно, буде і друга.

Проте далі окупантів чекає кінець. Про це в ефірі 24 каналу розповів нацгвардієць Віталій Марків.

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"Я вважаю, що якщо ми вистоїмо другу фазу – третьої не буде. Це вже буде кінцева. Ворог лютує, зазнав величезних втрат", – заявив Віталій Марків.

Росіяни будуть "у захваті", – Марків

Окупанти сподівалися, що їх в Україні зустрінуть з хлібом-сіллю та квітами. Єдине, що ворог побачив – це "коктейлі Молотова", безстрашних українок та українців, талановитих ромів та трактористів, які просто доводять, що вони вміють робити, сказав військовий.

Ворог буде знищений. Наразі росіяни лютують і, за словами Віталія Марківа, можуть спробувати завдати конкретний удар в болюче місці, але українці готові.

"Якщо брати до уваги міста-герої Харків, Маріуполь та інші, які без належної підготовки блокпостів та бойових позицій так люто зустріли ворога і знешкоджували, то зараз, коли ми підготувалися, думаю, нам є що їм показати. Вони будуть "у захваті", – зазначив Марків.



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